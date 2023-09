Préparez-vous pour la spectaculaire Lune des récoltes

Le 28 septembre, les observateurs du ciel auront l'occasion d'assister à la Harvest Moon, un phénomène naturel d'une grande importance agricole. Cette pleine lune, qui se lèvera à 3 h 27 IST, marque la quatrième et dernière super lune de l'année, clôturant un été rempli de merveilles célestes.

Une super lune se produit lorsque la Lune est à son point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, ce qui donne l’illusion d’une taille et d’une luminosité accrues. Cette prochaine super lune se trouvera à environ 224,854 5 milles de la Terre, ce qui la fera apparaître environ 13 % plus grande et XNUMX % plus lumineuse qu’une pleine lune moyenne.

La Lune des Moissons n'est pas définie par le mois au cours duquel elle se produit, mais plutôt par son alignement avec l'équinoxe d'automne. Cette année, l'équinoxe a eu lieu le 23 septembre, ce qui rend la Harvest Moon particulièrement spéciale. Elle est également connue sous le nom de lune du maïs et symbolise la fin des récoltes estivales. Les agriculteurs et les observateurs du ciel célèbrent cet événement comme un moment d’abondance et d’action de grâce.

En plus de la Harvest Moon, les observateurs du ciel auront droit à un défilé céleste. Des planètes comme Jupiter, Saturne et Mercure seront visibles dans le ciel nocturne, ajoutant ainsi au spectacle.

Si vous manquez la Harvest Moon de cette année, ne vous inquiétez pas. La prochaine super lune à espérer aura lieu le 18 septembre 2024, coïncidant une fois de plus avec la Lune des récoltes. Ce sera la première des deux super lunes de 2024, la seconde ayant lieu le 17 octobre.

Alors marquez vos calendriers et préparez-vous pour un spectacle impressionnant dans le ciel nocturne. La Harvest Moon est un événement captivant qui nous rappelle les merveilles de notre univers et les cycles de la nature.

Définitions:

– Super Lune : Lorsque la Lune atteint son point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, donnant l’illusion d’une taille et d’une luminosité accrues.

– Lune des récoltes : La pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne, symbolisant la conclusion des récoltes estivales.

