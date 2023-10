Un régal lunaire pour les Skywatchers à l'été 2023

Au cours de l’été 2023, les passionnés de Pleine Lune ont eu droit à une série de phénomènes lunaires passionnants. Le point culminant de ce spectacle céleste a été la survenue de quatre Supermoons consécutives, faisant de cette saison un moment véritablement exceptionnel pour les observateurs du ciel. Parmi ces Supermoons figuraient la rare Super Blue Moon en août et la Harvest Moon, qui marquait la fin de la saison avec un magnifique spectacle lunaire.

Les superlunes sont un phénomène qui se produit lorsqu'une Pleine Lune coïncide avec son approche la plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, connue sous le nom de périgée. Cela fait que la Lune apparaît plus grande et plus brillante que d’habitude dans le ciel nocturne. Au cours de l’été 2023, ces Supermoons ont offert des opportunités touristiques impressionnantes aux passionnés comme aux observateurs occasionnels.

La Super Blue Moon du mois d’août a été un événement particulièrement unique. Une Lune bleue fait référence à l’apparition d’une deuxième Pleine Lune au cours d’un même mois civil. Ce phénomène est relativement rare, d’où le dicton « une fois dans une Lune Bleue ». Combiné avec la Super Lune, cela a créé une expérience inoubliable pour ceux qui ont la chance d’en être témoins.

La saison s'est terminée avec la Lune des Moissons, traditionnellement considérée comme la Pleine Lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Il tire son nom de son importance historique en aidant les agriculteurs à bénéficier d'un éclairage supplémentaire pendant la saison des récoltes. La Harvest Moon a clôturé l’été des délices lunaires et a laissé les spectateurs émerveillés par sa beauté lumineuse.

Dans l’ensemble, l’été 2023 a été une période remarquable pour les amateurs de Pleine Lune. Les Supermoons consécutives, y compris la rare Super Blue Moon et l'impressionnante Harvest Moon, ont offert un régal pour les yeux et une expérience mémorable pour les observateurs du ciel du monde entier.

