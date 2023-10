La Lune éblouissante des récoltes illumine le ciel

La Harvest Moon de septembre a honoré le ciel vendredi matin, captivant les observateurs du ciel par son éclat à couper le souffle. En tant que dernière super lune de l'année, elle a atteint sa luminosité maximale à 5 h 58 HE le 29 septembre. Cependant, sa luminosité a continué à éclairer le ciel nocturne jusqu'à samedi matin, comme l'a confirmé la NASA.

La Harvest Moon revêt une valeur importante pour les agriculteurs, en particulier à l’époque où l’électricité est disponible. Son arrivée leur a donné plus de temps pour récolter leurs récoltes avant la menace des premières gelées. La lueur radieuse de la pleine lune a servi de lueur d'espoir et d'assistance, permettant aux agriculteurs de saisir l'opportunité et d'assurer une récolte réussie de leurs récoltes.

Une super lune se produit lorsqu’une pleine lune est plus proche de la Terre que d’habitude, ce qui donne une apparence plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. La distance entre la Lune et la Terre fluctue en raison de la forme elliptique de l'orbite de la Lune. Lorsque la Lune atteint son point le plus proche de la Terre, appelé périgée, on parle de superlune.

Bien que la définition exacte puisse varier selon les astronomes, beaucoup considèrent une super lune comme une pleine lune située à moins de 90 % de son périgée. Cette proximité entre la Lune et la Terre renforce l'impact visuel de la Lune, captivant les observateurs par sa magnificence.

La Lune des Moissons de septembre 2023 rappelle l’incroyable beauté que le monde céleste peut offrir. Sa présence rayonnante captive non seulement les observateurs du ciel, mais démontre également les merveilles de la nature et l'interconnexion entre nos vies et le cosmos.

Sources:

- la NASA