La distorsion de la Voie lactée expliquée : l'enveloppement dans un halo de matière noire incliné

Les scientifiques savent depuis longtemps que la Voie lactée possède une déformation distinctive, avec ses bords évasés comme une jupe, mais la raison derrière ce phénomène reste un mystère. Cependant, les astronomes de Harvard du Center for Astrophysics | Harvard et Smithsonian ont effectué des calculs qui fournissent une explication complète de cette déformation, soulignant l'enveloppement de la Voie lactée dans un halo incliné et oblong de matière noire.

Jiwon Jesse Han, un étudiant affilié au Centre d'Astrophysique, a dirigé l'équipe dans ces calculs, qui ont été publiés dans Nature Astronomy. Les travaux ont également impliqué les co-auteurs Charlie Conroy et Lars Hernquist, tous deux membres du corps professoral du Centre d'astrophysique et du Département d'astronomie.

L’équipe a basé ses calculs sur l’hypothèse que le halo de matière noire entourant la Voie lactée a la même forme inclinée et oblongue que le halo stellaire, un nuage diffus dans lequel se trouve notre galaxie. En utilisant des modèles pour calculer les orbites des étoiles au sein de ce halo de matière noire incliné, l’équipe a pu obtenir une correspondance presque parfaite avec les observations existantes de la galaxie déformée et évasée.

Les résultats fournissent non seulement une explication élégante de l'ampleur et de la direction de la distorsion de la Voie lactée, mais soutiennent également l'hypothèse selon laquelle la galaxie s'est formée à la suite d'une collision galactique. Han a expliqué que si la galaxie s'était formée d'elle-même, elle aurait eu un halo sphérique et un disque plat. Le fait que le halo stellaire et le halo de matière noire aient une forme inclinée et oblongue suggère que la Voie Lactée a subi un événement de fusion impliquant la collision de deux galaxies.

En plus de mettre en lumière les origines et l’évolution de la Voie lactée, ces calculs pourraient donner un aperçu des propriétés et de la nature de la matière noire elle-même. La forme du halo de matière noire fournit des indices sur les limites des auto-interactions de la matière noire, qui restent des mystères non résolus en physique.

Comprendre la déformation de la Voie lactée et la forme de son halo de matière noire pourrait également conduire à de meilleures méthodes d'étude de la matière noire, qui constitue la majorité de l'univers mais est invisible et insaisissable. Cela pourrait permettre aux scientifiques de détecter les signatures cinématiques de halos miniatures de matière noire, appelés sous-halos sombres, qui se déplacent dans la galaxie.

Sources:

– Astronomie naturelle

– Centre d'Astrophysique | Harvard et Smithsonian