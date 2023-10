Nouvelle source d’énergie : récolter l’électricité du mouvement moléculaire

By

Les scientifiques ont découvert une nouvelle approche prometteuse pour produire de l’électricité en exploitant le mouvement des molécules. Alors que la technologie de l’énergie houlomotrice s’est déjà révélée être une source efficace de production d’énergie, les chercheurs ont désormais découvert que même les molécules au repos possèdent une énergie inhérente qui peut être exploitée.

Dans un article publié dans APL Materials, les chercheurs ont testé un dispositif de récupération d'énergie moléculaire qui capte l'énergie du mouvement naturel des molécules dans un liquide. En immergeant des nanoréseaux de matériau piézoélectrique dans un liquide, les chercheurs ont pu convertir le mouvement du liquide en un courant électrique stable. Cette avancée pourrait potentiellement produire une quantité importante d’énergie, étant donné les grandes quantités d’air et de liquide sur Terre.

L'appareil utilise de l'oxyde de zinc, un matériau piézoélectrique, qui génère un potentiel électrique lorsqu'il subit un mouvement. Les chercheurs ont comparé le mouvement des brins d’oxyde de zinc à celui des algues ondulant dans l’océan. L’avantage de cet appareil est qu’il ne dépend d’aucune force externe, ce qui en fait une source d’énergie propre révolutionnaire. Cela ouvre la possibilité de générer de l’énergie électrique grâce au mouvement thermique moléculaire des liquides, ce qui est fondamentalement différent du mouvement mécanique traditionnel.

Les applications de cette technologie sont vastes. Il peut être utilisé pour alimenter des nanotechnologies telles que les dispositifs médicaux implantables. L’appareil peut également être étendu à des générateurs de taille réelle pour la production d’énergie à l’échelle du kilowatt. Les chercheurs travaillent déjà à améliorer la densité énergétique du dispositif en testant différents liquides, des matériaux piézoélectriques hautes performances et de nouvelles architectures de dispositifs.

Cette recherche révolutionnaire ouvre une voie passionnante pour produire de l’électricité qui ne dépend pas de sources externes conventionnelles comme l’énergie éolienne, hydroélectrique ou solaire. La capacité d’exploiter l’énergie inhérente des molécules ouvre de nouvelles possibilités pour des solutions énergétiques durables et propres à l’avenir.

Sources:

– Matériel APL – https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Relations avec les médias à l'AIP – [email protected]

– Affiliations des auteurs : East Eight Energy Co. Ltd. ; Université de Nankai