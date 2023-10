Exploiter la puissance moléculaire : produire de l’électricité à l’échelle nanométrique

By

Les chercheurs ont découvert une méthode prometteuse pour produire de l’électricité en exploitant le mouvement naturel des molécules dans un liquide. L'équipe, dirigée par Yucheng Luan, a développé un dispositif qui capte l'énergie produite par le mouvement moléculaire et la convertit en un courant électrique stable. Cette avancée pourrait fournir une nouvelle source d’énergie propre largement disponible.

Le dispositif utilise un matériau piézoélectrique, en particulier de l'oxyde de zinc, qui présente la capacité de générer un potentiel électrique lorsqu'il est soumis à un mouvement ou à une déformation. Des nanoréseaux de ce matériau ont été immergés dans un liquide, permettant au mouvement du liquide de faire onduler et plier les brins d'oxyde de zinc, entraînant ainsi la génération d'électricité. Cette conception ne nécessite aucune force externe, ce qui en fait un récupérateur d'énergie très efficace et durable.

Les applications potentielles de cette technologie sont vastes. Il pourrait être utilisé pour alimenter des nanotechnologies telles que des dispositifs médicaux implantables, ou il pourrait être étendu pour créer des générateurs à l’échelle du kilowatt pour une production d’énergie à grande échelle. De plus, la capacité de l'appareil à générer de l'électricité à partir du mouvement thermique moléculaire des liquides le distingue des autres méthodes de récupération d'énergie qui reposent sur des sources externes comme l'énergie éolienne ou solaire.

L’équipe de recherche travaille déjà à améliorer la densité énergétique du dispositif en explorant différents liquides, des matériaux piézoélectriques hautes performances et des architectures de dispositifs alternatives. Leur objectif est d’améliorer l’efficacité et l’évolutivité de cette technologie innovante de production d’énergie.

En conclusion, en exploitant le mouvement inhérent des molécules dans les liquides, les chercheurs ont développé un collecteur de mouvements thermiques moléculaires capable de générer de l'électricité. Cette percée ouvre une voie prometteuse vers un avenir plus propre et plus durable, où les sources d’énergie internes peuvent être utilisées pour répondre à nos demandes énergétiques croissantes.

