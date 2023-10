Une nouvelle technique de télémétrie laser utilise des peignes à fréquence chaotique

Des chercheurs de l'EPFL ont développé une méthode révolutionnaire de télémétrie laser utilisant des peignes de fréquences chaotiques dans des microrésonateurs optiques. Cette approche innovante offre des avantages significatifs par rapport aux méthodes conventionnelles et ouvre de nouvelles possibilités d'applications dans divers domaines.

Le concept derrière cette technique est basé sur le principe de la modulation aléatoire à onde continue (RMCW), où la modulation aléatoire d'amplitude et de phase d'une porteuse est utilisée pour interroger une cible en utilisant la corrélation croisée d'amplitude et de fréquence au niveau du détecteur. Contrairement aux systèmes conventionnels, qui reposent sur une modulation externe, l’approche de l’EPFL utilise la modulation aléatoire inhérente d’amplitude et de phase des lignes en peigne chaotiques dans un microrésonateur optique. Ce système peut prendre en charge des centaines de supports optiques multicolores indépendants, permettant une télémétrie laser et une vélocimétrie massivement parallèles.

Les chercheurs soulignent les implications commerciales et les connaissances des experts de cette nouvelle technologie. La technologie RMCW devient de plus en plus attractive et plusieurs sociétés LiDAR utilisent cette approche dans leurs produits commerciaux. L’immunité aux interférences mutuelles avec d’autres LiDAR et sources de lumière ambiante rend le RMCW important pour l’avenir des véhicules sans pilote. De plus, l’approche de l’EPFL ne nécessite pas de conditions strictes en matière de bruit de fréquence, d’agilité de réglage et de linéarité des lasers, et ne nécessite pas de routines d’initiation de forme d’onde.

La percée de l'équipe fait non seulement progresser notre compréhension de la dynamique chaotique dans les systèmes optiques, mais fournit également des solutions pratiques pour la télémétrie laser de haute précision dans divers domaines. Cette recherche a de vastes implications pour la télémétrie optique, la communication à spectre étalé, la cryptographie optique et la génération de nombres aléatoires.

Source : Nature Photonics, DOI : 10.1038/s41566-023-01246-5