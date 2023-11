Explorer les anniversaires dans l’espace avec l’astronaute Andreas Mogensen

L'astronaute danois Andreas Mogensen a célébré un anniversaire unique à bord de la Station spatiale internationale. En tant que commandant de l'Expédition 70 et premier Danois dans l'espace, Mogensen a partagé sur X (anciennement Twitter) sa joie de voir le soleil briller dans l'espace lors de sa journée spéciale.

Dans son message, Mogensen a expliqué l'importance du soleil qui brille lors des anniversaires, en déclarant : « Nous avons aussi un dicton selon lequel si le soleil brille le jour de votre anniversaire, cela signifie que vous avez été sage cette année – et que le soleil brille toujours dans l'espace. » Ses paroles étaient accompagnées d'une photo captivante de Mogensen derrière l'appareil photo, capturant la vue fascinante depuis la coupole enveloppante de l'ISS.

Bien que séparé de sa famille pour cet anniversaire particulier, Mogensen a exprimé sa gratitude pour le « grand équipage » avec lequel il a célébré. Le sentiment de camaraderie et d’unité entre les membres de l’équipage dans l’espace est vraiment remarquable.

Mogensen a également mis en lumière les traditions danoises en matière d'anniversaire, expliquant qu'au Danemark, les anniversaires sont célébrés en arborant le drapeau national, connu sous le nom de Dannebrog. Le drapeau représente le bonheur, la fête et les sourires. Mogensen a même partagé une image impressionnante du Dannebrog flottant aux côtés des drapeaux du Groenland et des îles Féroé, deux régions autonomes spéciales du Danemark.

Cette célébration d'anniversaire ajoute un autre chapitre fascinant au voyage de Mogensen dans l'espace. Cela a notamment coïncidé avec une semaine mouvementée sur l’ISS. Juste un jour plus tôt, les coéquipiers de l'Expédition 70 et les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont effectué la quatrième sortie dans l'espace entièrement féminine de l'histoire, consacrant 6 heures et 42 minutes à des tâches de maintenance cruciales. Mogensen lui-même devrait mener sa propre activité extravéhiculaire plus tard en 2023.

Les anniversaires dans l’espace captivent notre imagination et nous rappellent les expériences incroyables vécues par les astronautes. Qu'il s'agisse d'assister à des vues imprenables sur notre planète ou de célébrer en apesanteur, ces moments uniques rendent les anniversaires dans l'espace vraiment inoubliables.

#### FAQ

Q : Qu’est-ce que le Dannebrog ?

R : Le Dannebrog est le drapeau national du Danemark et revêt une profonde signification historique.

Q : Comment les Danois célèbrent-ils les anniversaires ?

R : Au Danemark, les anniversaires sont célébrés en faisant voler le Dannebrog, symbole de bonheur, de fête et de sourires.

Q : Qui a été le premier astronaute danois dans l’espace ?

R : Andreas Mogensen a été le premier astronaute danois à s'aventurer dans l'espace en 2015.

Q : Qu’est-ce que la Station spatiale internationale ?

R : La Station spatiale internationale est une station spatiale habitable qui sert de laboratoire et d'observatoire, accueillant des astronautes de différents pays pour diverses missions scientifiques. [Source : NASA](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)