La première fête officielle des étoiles à la réserve de ciel sombre de Hanle offre une expérience unique aux astronomes amateurs

L'Institut indien d'astrophysique (IIA), en collaboration avec le Département de protection de la faune de l'UT Ladakh, a organisé la première fête officielle des étoiles pour les astronomes amateurs expérimentés. L'événement a eu lieu dans la réserve Hanle Dark Sky, dans l'est du Ladakh, du 12 au 15 octobre. Hanle, qui abrite l'Observatoire astronomique indien, offre un ciel sombre et un temps sec idéal pour observer les objets célestes.

La réserve de ciel sombre de Hanle (HDSR) possède l'un des cieux les plus sombres d'Inde et couvre une superficie d'environ 22 km de rayon. La réserve a été créée par l'UT Ladakh pour préserver le ciel sombre et immaculé et contrôler la pollution lumineuse d'origine humaine. Il soutient non seulement la recherche astronomique, mais promeut également l'astrotourisme et contribue au développement socio-économique des villages locaux.

Environ 30 astronomes amateurs ont assisté à la fête des étoiles, apportant leurs télescopes et leurs appareils photo pour capturer la beauté du ciel nocturne sans l'interférence de la pollution lumineuse. Ajay Talwar, un astrophotographe primé, a souligné l'importance du ciel sombre pour observer des objets peu brillants et capturer des photographies détaillées. Il a souligné que certains phénomènes astronomiques tels que la Fausse Aube et la Lumière Zodiacale ne peuvent être observés que depuis Hanle en raison de son obscurité.

L'un des moments forts de la fête des étoiles a été l'occasion d'observer et de photographier la lumière zodiacale, qui est la faible lumière du soleil dispersée par la poussière dans le plan du système solaire. Les participants ont pu observer ce phénomène deux nuits successives.

L'événement a attiré des participants de divers endroits de l'Inde, notamment Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep et Mumbai. Sudhash Natarajan de la Bangalore Astronomical Society a expliqué comment le ciel Bortle-1 de Hanle, désigné comme le niveau le plus sombre, lui a permis d'observer d'obscures galaxies faibles. Il a exprimé son enthousiasme à l'idée de revenir à Hanle chaque année.

En plus de la fête des étoiles, l'IIA, grâce au financement de l'UT Ladakh, a fourni 24 petits télescopes à des villageois sélectionnés à l'intérieur de la réserve et les a formés en tant qu'ambassadeurs de l'astronomie. Cette initiative vise à impliquer et à éduquer la communauté locale sur l'astronomie et à renforcer davantage le potentiel astrotouristique de Hanle.

La directrice de l'IIA, le professeur Annapurni Subramaniam, a exprimé sa satisfaction de partager le ciel unique du HDSR avec des passionnés d'astronomie et a salué la formation des communautés locales en tant qu'ambassadeurs de l'astronomie auprès des touristes.

Dans l'ensemble, la première fête officielle des étoiles à la Hanle Dark Sky Reserve a offert aux astronomes amateurs l'occasion de découvrir le ciel sombre immaculé et de capturer les objets célestes en détail. Le succès de l'événement a mis en évidence le potentiel de Hanle en tant que destination recherchée par les passionnés d'astronomie en Inde et au-delà.

Définitions:

– Institut indien d’astrophysique (IIA) : organisation qui mène des recherches dans divers domaines de l’astrophysique et de l’astronomie en Inde.

– Département de la protection de la faune, UT Ladakh : Un département responsable de la protection et de la conservation de la faune dans le territoire de l'Union du Ladakh.

– Réserve de ciel étoilé de Hanle (HDSR) : une zone d'un rayon d'environ 22 km autour de Hanle qui a été désignée comme réserve de ciel étoilé pour contrôler la pollution lumineuse et préserver le ciel sombre pour la recherche astronomique et l'astrotourisme.

– False Dawn : Phénomène observé avant l’aube où le ciel semble illuminé même si le soleil n’est pas encore levé.

– Lumière zodiacale : Faible lumière solaire dispersée par la poussière dans le plan du système solaire, visible dans les cieux sombres avant l’aube ou après le coucher du soleil.

– Échelle Bortle : Une échelle numérique qui mesure l'obscurité du ciel nocturne, Bortle-1 étant le niveau le plus sombre.

– Ambassadeurs de l'astronomie : villageois de la réserve de ciel étoilé de Hanle qui ont été formés pour éduquer et guider les touristes dans les activités liées à l'astronomie.

Sources : Institut indien d'astrophysique (IIA), Département de protection de la faune, UT Ladakh.