Les astrophotographes se réunissent à Hanle pour observer la lumière zodiacale

By

Des astronomes amateurs de diverses régions de l'Inde se sont récemment réunis à Hanle, un village de la région du Ladakh, pour observer et capturer le phénomène insaisissable connu sous le nom de Lumière Zodiacale. L'astrophotographe primé Ajay Talwar, qui vient à Hanle depuis de nombreuses années, a exprimé l'importance du ciel sombre pour observer en détail les objets peu brillants. Selon Talwar, certains événements astronomiques comme la Fausse Aube ou la Lumière Zodiacale ne peuvent être observés que depuis Hanle en raison de son obscurité exceptionnelle.

La Lumière Zodiacale est une faible lueur de lumière solaire dispersée par des particules de poussière dans le plan du système solaire. Ce phénomène est extrêmement faible et ne peut être observé que depuis les endroits les plus sombres, juste avant l'aube. Les participants à la Star Party de Hanle ont eu la chance d'assister et de photographier cette lumière éphémère pendant deux nuits consécutives.

L'événement a attiré un groupe diversifié de participants, notamment des villageois locaux, des touristes et des passionnés d'astronomie de villes comme Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep et Mumbai. Sudhash Natarajan, membre de la Bangalore Astronomical Society, a partagé son enthousiasme à l'idée d'observer des galaxies obscures au Hanle Deep Space Resort (HDSR), qui offre un ciel Bortle-1 exceptionnellement sombre pour l'observation des étoiles.

Dorjey Angchuk, un autre participant, a souligné que Hanle est un paradis pour les astronomes amateurs. Il a révélé son intention de faire de la HDSR Star Party un événement annuel, dans l'espoir d'en faire un rassemblement très convoité pour les passionnés d'astronomie en Inde et à l'étranger. De plus, Hanle est promue comme site d'astrotourisme, incitant davantage de visiteurs à explorer les merveilles du ciel nocturne dans cette région isolée.

Dans l’ensemble, le rassemblement d’astrophotographes et d’astronomes passionnés à Hanle a fourni une occasion unique d’être témoin de la beauté éthérée de la lumière zodiacale et d’apprécier l’obscurité exceptionnelle qui rend de telles observations possibles.

Sources:

– Diverses définitions des termes utilisés dans l'article ont été fournies par des astronomes et astrophotographes professionnels participant à la Hanle Star Party.