Se déguiser dans l'espace : célébrations d'Halloween sur la Station spatiale internationale

Bien que la Station spatiale internationale (ISS) ne reçoive pas la visite de goules ou de friandises, les membres de l'équipage à bord de l'installation en orbite ont trouvé une façon unique d'embrasser l'esprit d'Halloween. Chaque année, que ce soit individuellement ou en groupe, ils se transforment en personnages créatifs, effrayants et parfois effrayants en utilisant des matériaux facilement disponibles sur la station spatiale.

Lors des Halloweens précédents, l'équipage de l'ISS a présenté de manière impressionnante ses costumes imaginatifs. Des capes de vampire aux masques effrayants, l'esprit d'Halloween ne manque pas autour de la station spatiale. Des astronautes comme Clayton C. Anderson et Nicole P. Stott se sont déguisés en vampires, tandis que Scott J. Kelly a vécu le rêve d'Halloween au cours de sa mission d'un an en tant que personnage mystérieux caché sous un masque effrayant.

Les festivités d'Halloween ne se limitent pas aux astronautes américains ; des astronautes internationaux ont également rejoint les célébrations effrayantes. Luca S. Parmitano, de l'Agence spatiale européenne, a profité de l'Expédition 37 pour réaliser son souhait de toujours : voler comme Superman. D'autres astronautes européens comme Paolo A. Nespoli ont également démontré leurs talents de Spiderman, ajoutant une touche d'excitation de super-héros aux festivités.

Les membres d’équipage de diverses expéditions se sont réunis en tenue d’Halloween. Du commandant Randolph J. « Randy » Bresnik de l'Expédition 53 aux astronautes de l'Expédition 61, tels que Christina H. Koch, Luca S. Parmitano, Andrew R. « Drew » Morgan et Jessica U. Meir, ils ont tous présenté leur Halloween. esprit en orbite autour de la Terre.

Malheureusement, les projets d'Halloween des récents astronautes de l'équipage 3 de la NASA ont été affectés par des conditions météorologiques défavorables au Kennedy Space Center de la NASA. Néanmoins, les membres de l'équipage qui attendaient leur arrivée sur l'ISS, dont Thomas G. Pesquet de l'Agence spatiale européenne, n'ont pas laissé la météo décourager leur moral. Pesquet a partagé sur les réseaux sociaux que des « choses étranges » se produisaient sur l’ISS, avec son collègue astronaute Akihiko Hoshide ressuscitant des « morts » ou apparaissant à la fenêtre d’observation.

En regardant vers l’avenir, il est passionnant d’imaginer les futures célébrations d’Halloween sur l’ISS. En 2022, les astronautes de l'Expédition 68 Koichi Wakata, Francisco « Frank » C. Rubio, Nicole A. Mann et Josh A. Cassada ont ravi tout le monde en s'habillant comme des personnages de jeux vidéo et de dessins animés populaires, en utilisant des conteneurs de rangement pour leurs costumes. Il semble que les astronautes à bord de l’ISS soient déterminés à entretenir la peur et à partager leurs célébrations d’Halloween amusantes avec le monde.

Questions fréquentes

Q : Les astronautes célèbrent-ils Halloween sur la Station spatiale internationale ?

R : Oui, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale célèbrent Halloween en se déguisant avec des costumes créatifs.

Q : Où les astronautes obtiennent-ils leurs costumes d'Halloween ?

R : Les astronautes utilisent les matériaux disponibles à bord de la station spatiale pour concevoir leurs costumes.

Q : Les astronautes internationaux participent-ils aux célébrations d'Halloween sur l'ISS ?

R : Oui, des astronautes internationaux de diverses agences spatiales se joignent aux festivités d'Halloween sur la Station spatiale internationale.

Q : Que se passera-t-il si le mauvais temps empêche les astronautes d’atteindre l’ISS avant Halloween ?

R : Dans de tels cas, les membres de l'équipage déjà à bord de la station spatiale organiseront leurs propres célébrations d'Halloween.