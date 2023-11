Nouvelles traditions des astronautes : célébrations d’Halloween dans l’espace

La Station spatiale internationale (ISS) n'a peut-être pas de friandises, mais cela ne veut pas dire qu'Halloween passe inaperçu auprès des membres de l'équipage à bord de l'installation en orbite. Grâce à leur créativité et à leur ingéniosité, les astronautes ont trouvé des moyens d’embrasser l’esprit d’Halloween, même dans les profondeurs de l’espace. Examinons de plus près la façon dont ils célèbrent cette fête effrayante et les costumes uniques qu'ils créent année après année.

Bien que le mauvais temps ait retardé les projets des astronautes de l'équipage 3 de la NASA et de l'ESA de célébrer Halloween dans l'espace en octobre 2021, les membres d'équipage déjà à bord de la station ont pris sur eux de s'amuser à Halloween. Ils n’ont pas laissé l’absence de nouveaux arrivants décourager leur moral. L'astronaute de l'ESA Thomas G. Pesquet a partagé sur les réseaux sociaux les événements étranges survenus sur l'ISS, taquinant que le membre d'équipage Akihiko Hoshide était ressuscité (ou l'était-il ?) en référence à l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale.

En regardant vers l’avenir, nous ne pouvons qu’imaginer les costumes et les traditions passionnantes qui se dévoileront à l’avenir. En 2022, les astronautes de l’Expédition 68 Koichi Wakata et les astronautes de la NASA Francisco « Frank » C. Rubio, Nicole A. Mann et Josh A. Cassada se sont plongés dans l’esprit d’Halloween en se déguisant en personnages populaires de jeux vidéo et de dessins animés. Ils ont ingénieusement utilisé des conteneurs de rangement comme costumes et improvisé des sacs à friandises.

Alors que nous avançons rapidement jusqu'en 2023, les astronautes de l'Expédition 70 Jasmin Moghbeli de la NASA, Satoshi Furakawa de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen célèbrent Halloween dans l'espace. Leurs costumes n'ont pas encore été dévoilés, mais on peut s'attendre à ce que leur créativité transparaît.

FAQ:

Q : Comment les astronautes célèbrent-ils Halloween dans l’espace ?

R : Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale célèbrent Halloween en s'habillant avec des costumes créatifs, souvent confectionnés à partir de matériaux disponibles à bord de la station.

Q : Ont-ils accès aux costumes ?

R : Bien qu'ils ne disposent pas de costumes traditionnels d'Halloween, les astronautes trouvent des moyens créatifs de confectionner des costumes en utilisant des matériaux trouvés sur l'ISS.

Q : Y a-t-il eu des célébrations d’Halloween dans l’espace ?

R : Oui, les astronautes célèbrent Halloween dans l’espace depuis des années et c’est devenu une tradition très appréciée des membres d’équipage.

Q : Les costumes ont-ils déjà été confectionnés à partir de matériaux non conventionnels ?

R : Oui, les astronautes ont utilisé des conteneurs de rangement et d'autres matériaux disponibles sur la station spatiale pour créer des costumes d'Halloween uniques.

Q : Les célébrations d’Halloween dans l’espace se poursuivront-elles à l’avenir ?

R : Absolument ! Tant qu'il y aura des astronautes sur la Station spatiale internationale, les célébrations d'Halloween continueront d'offrir une pause amusante et festive par rapport aux exigences de l'exploration spatiale.