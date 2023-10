La pluie de météores Orionides : une vitrine stellaire

By

Le spectacle céleste connu sous le nom de pluie de météores Orionides ornera le ciel nocturne ce week-end. Alors que les étoiles filantes traversent l'obscurité, leur origine remonte à la comète de Halley, l'une des comètes à courte période les plus célèbres. Nommées d'après la constellation d'Orion, les Orionides sont causées par la poussière et les débris laissés dans le système solaire interne par les visites précédentes de la comète.

La comète de Halley, une formation glacée colossale, s'aventure dans le système solaire interne tous les 75 ans environ. À chaque fois qu’elle s’approche, la comète fond partiellement et laisse derrière elle une traînée de débris. Ce matériau finit par traverser la trajectoire orbitale de la Terre autour du soleil, créant des pluies de météores telles que les Orionides et les Eta Aquariides en avril.

La pluie de météores des Orionides a commencé le 26 septembre et se poursuivra jusqu'au 22 novembre, mais le moment le plus opportun pour assister à cet événement céleste se situe pendant la période de pointe du vendredi 20 octobre au samedi 21 octobre. peut s'attendre à voir environ 10 à 20 étoiles filantes par heure.

Les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans la visibilité, et les Orionides de cette année présentent une opportunité favorable pour les amateurs d'observation des étoiles. Même si le premier quartier de lune illuminera le ciel nocturne et gênera potentiellement la visualisation, il se couchera vers minuit, offrant des conditions optimales aux premières heures du 21 octobre.

Pour maximiser vos chances d'apercevoir les Orionides, préparez un point de vue confortable d'où observer le ciel nocturne. Une chaise de jardin, une veste chaude et des pauses périodiques pourraient s'avérer bénéfiques. Il est important d’éviter de regarder votre smartphone, car sa lumière blanche et brillante perturberait l’adaptation de vos yeux à l’obscurité.

Pour une expérience immersive, profitez-en pour explorer la constellation d'Orion lors de votre séance d'observation des étoiles. Cherchez l’étoile géante rouge Bételgeuse, qui a récemment connu une mystérieuse « grande atténuation ». Vous pouvez également essayer de localiser la Winter Loop, un réseau d’étoiles brillantes encerclant Orion. S'engager dans cette aventure d'observation des étoiles pendant environ une heure après minuit, si le temps le permet, vous récompensera probablement par l'observation d'étoiles filantes.

Même si les Orionides ne sont peut-être pas aussi abondantes que les célèbres Perséides, leur exposition promet néanmoins de captiver ceux qui s'aventurent à assister à leur voyage lumineux à travers le ciel nocturne. Que votre ciel soit dégagé et que vos yeux soient grands ouverts face à ce phénomène étonnant.

Définitions:

Pluie de météores : événement céleste au cours duquel un certain nombre de météores peuvent être observés rayonnant à partir d'un seul point du ciel nocturne.

Comète : corps céleste glacé qui orbite autour du soleil et libère des gaz et de la poussière, qui peuvent former une coma lumineuse (une atmosphère floue) et/ou une queue lorsqu'il est proche du soleil.

Comète de Halley : Une comète à courte période visible depuis la Terre environ tous les 75 ans, du nom de l'astronome Edmond Halley qui a prédit son retour.

Sources:

Article original : Les « étoiles filantes » de la comète de Halley seront visibles ce week-end par Jamie Carter

Société américaine des météores