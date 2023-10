Nouvelles découvertes sur les mondes de lave

En recherchant des exoplanètes, les scientifiques ont découvert un large éventail de mondes qui ne ressemblent à rien de notre système solaire. Un type de planète qui a retenu leur attention est le monde de lave, une grande planète rocheuse avec des mers de magma liquide à sa surface. Ces planètes très chaudes, qui gravitent très près de leurs étoiles, représentent près de la moitié de toutes les exoplanètes rocheuses découvertes jusqu’à présent.

Bien que ces mondes de lave soient inhospitaliers à la vie, ils sont incroyablement fascinants pour les scientifiques. Une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal examine de plus près la manière dont les océans en fusion de ces planètes affectent leur taille et leur évolution. L'auteur principal, Kiersten Boley, explique que les mondes de lave sont « des choses très étranges et très intéressantes » qui sont plus susceptibles d'être détectées par les télescopes en raison de leur proximité avec leurs étoiles hôtes.

Dans notre propre système solaire, l'analogue le plus proche d'un monde de lave est Io, l'une des plus grandes lunes de Jupiter. Comme les mondes de lave, Io a une surface en constante évolution remplie d'activité volcanique. Les images du vaisseau spatial Juno de la NASA ont révélé les changements rapides qui se produisent à la surface d'Io.

L’un des mondes de lave les plus célèbres en dehors de notre système solaire est Janssen. Cette super-Terre orbite autour d’une étoile semblable au soleil à 41 années-lumière et abrite des mers de lave. Malgré ses conditions extrêmes, Janssen et d’autres mondes de lave offrent un aperçu de l’évolution précoce des planètes telluriques. Boley explique que lorsque les planètes rocheuses se forment initialement, elles traversent une étape océanique magmatique en se refroidissant. En étudiant les mondes de lave, les scientifiques peuvent mieux comprendre ce processus et ce qui a pu se produire sur Terre au début de son histoire.

L’étude a utilisé des modèles informatiques pour simuler des mondes de lave et a identifié trois types probables : ceux avec un manteau liquide en fusion, ceux avec un océan de magma à la surface et un type hybride. Ces nouvelles découvertes ouvrent de nouvelles questions passionnantes et des possibilités de recherches plus approfondies sur les mondes de lave.

Alors que la recherche d’exoplanètes se poursuit, la découverte de mondes de lave continue de mettre en évidence l’incroyable diversité des mondes de notre galaxie. Bien que ces planètes soient inhospitalières à la vie, elles offrent des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes telluriques comme la nôtre.