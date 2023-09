Des bûches de bois anciennes révèlent les compétences avancées des premiers humains

Les archéologues ont découvert d'anciennes bûches de bois en Zambie qui remettent en question les hypothèses antérieures sur les capacités des premiers humains. Les résultats, publiés dans la revue Nature, suggèrent que les hommes de l'âge de pierre ont construit des structures il y a près d'un demi-million d'années, ce qui indique un niveau d'intelligence et d'imagination jusqu'alors inconnu.

Le projet de recherche Deep Roots of Humanity de l'Université de Liverpool a fouillé et analysé le bois ancien. Le professeur Larry Barham, chef du projet, a déclaré que cette découverte avait modifié sa compréhension des premiers ancêtres humains. Il pense que ces anciens humains ont utilisé leurs compétences et leur créativité pour construire quelque chose de nouveau et de grand en bois.

Les chercheurs ont également découvert d'anciens outils en bois, notamment des bâtons à creuser, mais la découverte la plus excitante a été deux morceaux de bois qui s'emboîtent à angle droit. Des outils en pierre étaient utilisés pour découper des encoches dans les bûches, permettant de les assembler structurellement. En analysant les couches de terre dans lesquelles le bois était enfoui, l'équipe a déterminé qu'il avait environ 476,000 XNUMX ans.

Les preuves antérieures de l’utilisation humaine du bois se limitaient à faire du feu et à fabriquer des outils simples. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les premiers humains menaient une vie purement nomade et montre qu’ils étaient capables de constructions plus complexes.

La fonction de ces structures en bois reste floue. La taille des bûches suggère qu'elles ont été utilisées pour construire quelque chose de substantiel, peut-être une plate-forme pour un abri ou une structure au bord d'une rivière pour la pêche. Cependant, sans preuves plus complètes, il est difficile de déterminer la nature exacte de ces structures ou les espèces d’humains anciens qui les ont construites.

Les objets en bois ont été transportés au Royaume-Uni pour analyse et conservation. Une fois cette opération terminée, ils seront renvoyés en Zambie pour y être exposés. L'espoir est que ces découvertes enrichiront les collections et mettront en lumière la tradition du travail du bois en Zambie et les anciennes interactions humaines avec l'environnement.

Source: BBC News