La première utilisation connue du bois dans la construction découverte en Zambie

Les archéologues ont découvert la première utilisation connue du bois dans la construction dans une plaine inondable au sommet d'une cascade dans le nord de la Zambie. La structure, datant d'il y a 476,000 XNUMX ans, est largement antérieure à la prochaine apparition connue du bois dans la construction. L'encoche en bois, intentionnellement réalisée à l'aide de techniques de grattage et de gravure, reliait deux parties et a été trouvée à côté de nombreux outils en bois dans un bassin lacustre gorgé d'eau. Les résultats remettent en question l’idée selon laquelle seul Homo sapiens était capable de modifier le paysage.

La préservation du bois est un phénomène rare en raison de la pourriture, ce qui rend difficile la détermination des origines du travail du bois. Cependant, les lances en bois ont été conservées dans des conditions marécageuses en Angleterre et en Allemagne, remontant à des centaines de milliers d'années. Un morceau de bois datant d'il y a 780,000 XNUMX ans trouvé en Israël a été interprété comme le plus ancien outil en bois connu. Bien que les preuves de travail du bois au début de la préhistoire soient rares, la découverte de Kalambo fournit des quantités substantielles de pièces de bois travaillées, suggérant un large éventail d'utilisations potentielles au-delà de l'armement.

Le but de la structure reste inconnu, mais les chercheurs supposent qu'elle aurait pu servir de plate-forme ou de passerelle dans l'environnement riverain du lac. Aucune autre utilisation structurelle du bois n'a été trouvée au Paléolithique africain ou eurasien, à l'exception d'une autre bûche entaillée découverte précédemment sur le même site il y a 70 ans.

Cette découverte révolutionnaire s’ajoute à l’histoire archéologique fascinante de la Zambie. Auparavant, le crâne d'un hominidé connu sous le nom de Kabwe Man, Homo heidelbergensis, avait été découvert à Kabwe. Datant d'environ 300,000 XNUMX ans, l'Homme Kabwe a brisé la théorie linéaire de l'évolution humaine et révélé l'existence de multiples lignées humaines parallèles. Même si le Skull n’est peut-être pas directement lié à la structure en bois, il reste un candidat sérieux.

L'identité des créateurs de la structure et l'abondance des outils restent incertaines, car l'Afrique était peuplée de diverses espèces d'hominidés à cette époque. Cependant, la région de Kalambo était un centre d'activité pour de nombreuses variantes d'hominidés, notamment Homo heidelbergensis et peut-être Homo naledi. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour percer les mystères entourant la première utilisation connue du bois dans la construction en Zambie.

