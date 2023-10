Des chercheurs de l'Université Brown ont mis en évidence des vulnérabilités dans ChatGPT d'OpenAI, démontrant que les chatbots peuvent être manipulés pour répondre à des sujets tabous en utilisant simplement une langue autre que l'anglais. ChatGPT, comme la plupart des chatbots, possède une liste de sujets interdits dont il refuse de discuter. Cependant, en saisissant une invite dans un langage non entraîné dans le modèle sous-jacent, les filtres peuvent être contournés. Par exemple, lorsqu'une invite demandant des conseils sur la façon de voler dans un magasin sans se faire prendre a été saisie en zoulou, ChatGPT a fourni des conseils utiles dans la même langue. Cette recherche met en lumière les défis liés à la compréhension de l’intention humaine et les efforts que les gens sont prêts à déployer pour tromper l’IA.

Par ailleurs, les outils d'IA de Google sont utilisés pour contrôler les feux de circulation dans diverses villes du monde dans le cadre du projet Green Light. L’objectif est d’utiliser les données de trafic en temps réel, extraites de Google Maps, pour optimiser la fluidité du trafic, améliorer l’efficacité et réduire les émissions. Bien que le projet semble prometteur, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'implication de Google dans de tels systèmes de contrôle.

Pour ceux qui sont frustrés par les séquences codées, l'article fournit une explication sur les numéros d'identification des véhicules (VIN). Les VIN, composés de 17 caractères, révèlent des informations sur le pays d'origine, le fabricant, le modèle, la transmission, l'année modèle, le code d'usine, le numéro de production d'un véhicule et incluent même une somme de contrôle pour éviter les contrefaçons.

Dans le domaine des normes, les célébrations contradictoires de la « Journée mondiale de la normalisation » ont eu lieu à des dates différentes selon les organisations. L'ANSI, le NIST et l'ASTM ont célébré cette journée le 12 octobre, tandis que l'ISO, la CEI et l'UIT ont désigné le 14 octobre comme leur célébration. xkcd capture avec humour cette situation difficile.

Sur une note plus légère, le logo Bluetooth a obtenu la reconnaissance officielle du Musée national du Danemark, 26 ans après avoir adopté la rune du roi danois Harald Bluetooth. La tendance des Vikings aux surnoms littéraux et parfois méchants, comme en témoignent le père de Harald « Gorm le Vieux » et son successeur « Sweyn Forkbeard », est mentionnée, ainsi que des noms amusants et simples comme « Ivar le Désossé » et « Eystein Foul-fart ». »

Source : recherche de l'Université Brown, rapport Google Project Green Light, article VIN, célébrations de la Journée mondiale de la normalisation, reconnaissance du logo Bluetooth.