Explorer l'énigmatique Airglow créée par HAARP en Alaska

L'Alaska n'est pas seulement connue pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour le phénomène captivant des lueurs aériennes que l'on peut observer dans le ciel. Une campagne de recherche révolutionnaire menée par l'Université d'Alaska à Fairbanks, en collaboration avec l'Université Cornell, l'Université du Colorado à Denver, l'Université de Floride et le Georgia Institute of Technology, vise à étudier la mystérieuse lueur aérienne créée par le programme de recherche aurorale active à haute fréquence ( HAARP).

L'objectif de cette campagne de quatre jours est de comprendre les mécanismes au sein de l'ionosphère, une région atmosphérique située à environ 30 à 350 milles au-dessus de la surface de la Terre. En analysant l’ionosphère, les scientifiques espèrent mieux comprendre les causes des émissions optiques et la manière dont certaines ondes de plasma dans l’ionosphère peuvent amplifier les ondes ultra-basses. De plus, les chercheurs visent à explorer comment les satellites peuvent utiliser efficacement ces ondes de plasma pour détecter et éviter les collisions.

L'instrument de recherche ionosphérique de HAARP, un réseau de 180 antennes haute fréquence réparties sur 33 acres, sera utilisé pour générer la lueur artificielle de l'air. En émettant des transmissions radio haute fréquence selon des schémas pulsés, semblables à la manière dont l'énergie solaire produit des aurores naturelles, HAARP peut exciter les électrons dans l'ionosphère terrestre. Par conséquent, si elle est visible, la lueur aérienne se manifestera par une délicate tache rouge ou verte dans le ciel.

La visibilité de la lueur aérienne s'étend sur environ 300 cents milles de l'installation HAARP à Gakona, en Alaska. Cependant, l'angle spécifique requis pour observer la lueur aérienne varie en fonction de la distance entre l'observateur et HAARP. Les personnes intéressées sont encouragées à tenir compte des fréquences de transmission dominantes, qui fluctuent entre 2.8 et 10 mégahertz, et à consulter le site Web de HAARP pour obtenir des mises à jour sur la campagne de recherche.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’ionosphère ?

R : L'ionosphère est une région de l'atmosphère terrestre, située entre environ 30 et 350 milles au-dessus de la surface de la Terre, où les ions et les électrons libres sont présents.

Q : Comment HAARP crée-t-il une lueur dans l'air ?

R : Grâce à l'utilisation de transmissions radio haute fréquence émises par son instrument de recherche ionosphérique, HAARP excite les électrons dans l'ionosphère terrestre, entraînant la création d'une lueur artificielle.

Q : Pourquoi la lueur de l'air est-elle importante ?

R : L'étude de la lueur de l'air fournit des informations précieuses sur le comportement de l'ionosphère et son interaction avec divers phénomènes, tels que les ondes de plasma et les opérations des satellites.