Une nouvelle étude établit un lien entre les microbes intestinaux et la santé du squelette

Les scientifiques ont découvert un lien possible entre le microbiome intestinal et la santé du squelette. Une étude récente a révélé que certains microbes intestinaux étaient associés à la densité, à la microarchitecture et à la résistance des os. Les résultats suggèrent qu’il pourrait être possible de modifier le microbiome intestinal pour améliorer la santé des os.

L’étude, intitulée « Une étude à deux cohortes sur l’association entre le microbiote intestinal et la densité, la microarchitecture et la force osseuse », a été publiée dans Frontiers in Endocrinology. Les chercheurs ont étudié l’association entre le microbiome intestinal et les tomodensitométries quantitatives périphériques à haute résolution (HR-pQCT) du radius et du tibia dans deux grandes cohortes.

Les chercheurs ont utilisé les données de l’étude Framingham Third Generation et de l’étude Osteoporotic Fractures in Men pour déterminer s’il existait un facteur potentiellement modifiable contribuant à la santé du squelette. Une faible densité osseuse augmente le risque de développer une ostéoporose et des fractures, en particulier chez les personnes âgées.

Les résultats ont révélé que certaines bactéries, telles que la bactérie Akkermansia et Clostridiales DTU089, avaient des associations négatives avec la santé osseuse chez les personnes âgées. Akkermansia a déjà été associée à l'obésité, tandis que le DTU089 est plus abondant chez les individus ayant une activité physique et un apport en protéines inférieurs. Ces facteurs sont connus pour avoir un impact sur la santé du squelette.

Les chercheurs ont également découvert que certaines bactéries étaient associées à des différences dans la section transversale des os, ce qui suggère que les microbes pourraient influencer la façon dont la taille des os change avec le vieillissement.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre les effets spécifiques des organismes bactériens sur la santé du squelette, cette étude fournit des informations précieuses sur le rôle potentiel du microbiome intestinal dans la santé des os. En fin de compte, cibler le microbiome intestinal pourrait constituer une approche future pour améliorer la santé du squelette.

Sources:

– Étude publiée dans Frontiers in Endocrinology (sans URL)

– Marcus Institute for Aging Research de la Harvard Medical School