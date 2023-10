Une nouvelle étude confirme que le Gulf Stream s'affaiblit et menace le climat mondial

Une étude récente a confirmé que le Gulf Stream, un courant océanique majeur qui contribue à réguler le niveau de la mer et à maintenir des conditions tempérées, s'affaiblit à un rythme alarmant. Le débit d'eau chaude dans le détroit de Floride a ralenti de 4 % au cours des quatre dernières décennies, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur le climat mondial.

Le Gulf Stream, qui fait partie du système de circulation thermohaline, transporte de la chaleur, des nutriments, du carbone et de l'oxygène autour de la planète. Il commence près de la Floride et transporte des eaux chaudes le long de la côte est des États-Unis et du Canada avant de traverser l'Atlantique jusqu'en Europe. Ce courant joue un rôle crucial dans le maintien des températures et du niveau de la mer, et son ralentissement pourrait perturber ces équilibres délicats.

L'auteur principal Christopher Piecuch, océanographe physique à la Woods Hole Oceanographic Institution, a décrit les résultats de l'étude comme « la preuve la plus solide et la plus définitive dont nous disposons de l'affaiblissement de ce courant océanique d'importance climatique ». L'étude a analysé des données provenant de trois sources différentes, notamment des câbles sous-marins, l'altimétrie par satellite et des observations sur site, pour mesurer les mouvements du courant autour du détroit de Floride.

Même si un changement de 4 % peut sembler minime, les scientifiques craignent que ce ne soit qu’un début. Helen Czerski, océanographe à l'University College de Londres, compare cela aux premiers jours de la pandémie de COVID-19, où de petits chiffres ont rapidement augmenté. L’inquiétude est que le ralentissement du Gulf Stream pourrait être le signe avant-coureur d’un effondrement plus important.

Les scientifiques pensent que l'afflux d'eau froide et douce provenant de la fonte des calottes glaciaires résultant du changement climatique pourrait être responsable du ralentissement du courant. Cependant, prouver ce lien est difficile en raison de la complexité du système et du temps relativement court pendant lequel les humains observent directement les flux océaniques.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l’impact du changement climatique sur le Gulf Stream et pour faire la différence entre la variabilité naturelle et les effets induits par l’homme. L'affaiblissement du Gulf Stream souligne la nécessité urgente d'agir pour atténuer le changement climatique et protéger l'équilibre délicat des systèmes climatiques de la Terre.

