Gulf Stream : un ralentissement important suscite des inquiétudes

Une étude récente a confirmé que le Gulf Stream, un puissant courant d'eau chaude qui s'écoule du golfe du Mexique vers l'océan Atlantique, a ralenti de 4 % au cours des quatre dernières décennies. Bien que la cause de cet affaiblissement reste encore à déterminer, les auteurs de l’étude affirment que la conclusion est étayée par une « quasi-certitude » supérieure à 99 %.

Le Gulf Stream joue un rôle crucial en influençant les conditions météorologiques et le climat, en affectant le niveau de la mer et même l’activité des ouragans. Il transporte non seulement de l’eau chaude, mais aussi de la chaleur et du carbone, qui ont des effets considérables, notamment sur la température et les précipitations en Europe. Les résultats de l'étude, publiés dans la revue Geophysical Research Letters, étaient basés sur une analyse complète des données collectées depuis 1982 à partir d'observations, de câbles sous-marins et de satellites dans le détroit de Floride.

À l’aide d’une modélisation bayésienne, les chercheurs ont examiné les données et ont découvert que le ralentissement du Gulf Stream n’était devenu évident qu’au cours de la dernière décennie. En comparant le processus à la collecte de témoins indépendants dans une affaire judiciaire, l'auteur principal Chris Piecuch a comparé la synthèse des témoignages à une image claire. Les résultats ont indiqué un affaiblissement significatif du Gulf Stream, dépassant ce à quoi on pourrait s'attendre si le courant restait stable.

Bien que l'étude fasse partie d'un projet de six ans surveillant les changements dans le Gulf Stream, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer la cause exacte du ralentissement. Lisa Beal, co-auteur de l'étude et professeur de sciences océaniques, a exprimé ses inquiétudes quant aux implications de l'affaiblissement du courant. Elle a souligné que le Gulf Stream est un système de circulation océanique vital et que sa force décroissante a des ramifications mondiales.

En juillet 2023, une étude distincte a mis en évidence l’effondrement potentiel de la circulation méridionale de renversement de l’Atlantique (AMOC), dont fait partie le Gulf Stream. Cet effondrement pourrait survenir entre 2025 et 2095. L’étude rappelle l’importance de lutter contre le changement climatique et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour protéger nos océans et notre planète.

