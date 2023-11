De nouvelles lignes directrices sont nécessaires pour parvenir à une dénomination planétaire inclusive en termes de genre

Une analyse récente menée par Annie Lennox, chercheuse à l'Open University, a révélé que les lignes directrices pour nommer les caractéristiques de la surface d'une planète manquent d'inclusivité entre les sexes et présentent un préjugé en faveur des hommes. Les recherches de Lennox, qui impliquaient l'analyse de la base de données de l'Union astronomique internationale (IAU), ont révélé que seulement deux pour cent des cratères lunaires connus portent le nom de femmes.

L'AIU est une association internationale d'astronomes professionnels et ses politiques régissent la dénomination des caractéristiques planétaires telles que les cratères, les montagnes, les vallées, les canyons, les océans et les volcans. Lennox a écrit une lettre ouverte à l'AIU, l'exhortant à remédier aux préjugés de sa politique de dénomination, qui, selon elle, favorise les « hommes blancs cisgenres ».

La pratique consistant à nommer les cratères lunaires a été initiée par l'astronome italien Giovanni Battista Riccioli en 1635. Il a adopté les titres de scientifiques renommés pour ses découvertes, une tradition que l'AIU suit encore aujourd'hui.

Bien que l'AIU n'attribue pas directement de noms, elle facilite la formation de groupes de travail ou de groupes de travail pour proposer et approuver des noms pour des fonctionnalités spécifiques. Ces propositions s'inspirent souvent de personnages historiques, de mythologie ou de thèmes culturels. Cependant, Lennox soutient que cette approche perpétue les injustices historiques et contribue au manque de diversité au sein de la nomenclature.

Les recherches de Lennox ont également révélé des disparités dans la représentation des femmes parmi les caractéristiques planétaires. Alors que Mercure présente une représentation légèrement meilleure avec 11.8 % de ses cratères portant le nom de femmes, Mars présente une disparité significative entre les sexes, avec seulement 1.8 % de ses cratères portant le nom de femmes. Sur Vénus, en revanche, tous les cratères portent le nom de femmes, mais seulement 38 % sont attribués à de vraies femmes qui ont apporté une contribution substantielle à la société.

Pour garantir une plus grande inclusivité et diversité dans la dénomination des planètes, il est essentiel de revoir et de réviser les lignes directrices actuelles. Cela permettrait une célébration plus représentative des contributions apportées par tous les genres à travers l’histoire. En adoptant une approche plus inclusive de la dénomination des caractéristiques planétaires, la communauté scientifique peut créer un espace pour un plus large éventail de récits et promouvoir l’égalité et la reconnaissance pour tous.