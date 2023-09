Un astronaute à la retraite de la NASA analyse la scène spatiale des Gardiens de la Galaxie Vol 3

By

Chris Hadfield, astronaute à la retraite de la NASA, a déconstruit une scène des Gardiens de la Galaxie Vol 3 pour déterminer sa précision dans la représentation de l'espace. La scène en question montre Peter Quill/Star-Lord, joué par Chris Pratt, bloqué dans l'espace sans équipement de protection. Hadfield a analysé la scène et discuté des conséquences potentielles d'une telle situation.

Selon Hadfield, vivre à l’extérieur d’un vaisseau spatial sans combinaison spatiale pendant environ 30 secondes ne peut pas causer de préjudice immédiat. Cependant, après environ une minute et demie, des dommages irréversibles se produiraient, entraînant éventuellement la mort. En 15 secondes, l’oxygène dans le sang s’épuiserait, provoquant une perte de conscience lorsqu’il atteindrait le cerveau.

Quant aux effets visuels de la scène, Hadfield a mentionné que le gonflement du visage de Star-Lord est réaliste puisque le sang pétillerait, créant des bulles dans tout le corps. Cependant, le gel instantané de son visage ne se produirait pas sans la présence d'eau, car il existe une quantité importante de masse thermique pour ralentir le processus.

Hadfield a reconnu que les cinéastes prennent souvent une licence artistique lorsqu'ils représentent des scènes spatiales, car la plupart des effets se produiraient en interne. Malgré les inexactitudes, il a admiré la représentation globale de l’espace dans le film.

Depuis sa retraite de la NASA, Hadfield a écrit des livres sur ses expériences et a été reconnu pour sa carrière. La scène des Gardiens de la Galaxie Vol 3 souligne la nécessité d'une précision scientifique dans les médias liés à l'espace.

Dans le scénario du film, Peter Quill survit à son épreuve spatiale et revient sain et sauf sur Terre. Il y a des allusions à un potentiel film Star-Lord autonome explorant son adaptation à la vie sur Terre. Les cinéastes James Gunn et Chris Pratt auraient discuté de ce concept.

Sources : Vanity Fair, Espion numérique