Les récifs coralliens tropicaux menacés par le changement climatique, selon une étude

Une nouvelle étude menée par une équipe interdisciplinaire de scientifiques a révélé que les récifs coralliens tropicaux risquent de connaître un grave déclin en raison des effets du changement climatique. L'étude, publiée dans Scientific Reports, met en évidence les menaces qui pèsent sur les points chauds de la diversité marine en raison du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, de la détérioration de la qualité de l'eau et des maladies affectant les organismes constructeurs de récifs.

La recherche s'est concentrée sur la barrière de corail et les atolls du Belize, le plus grand système récifal de l'océan Atlantique. En examinant 22 carottes de forage collectées dans la région, les scientifiques ont pu analyser la croissance et les taux d'accrétion des coraux au cours des 9,000 XNUMX dernières années. Ils ont utilisé la datation radio-isotopique pour déterminer l’âge des fragments de corail et estimer leurs taux de croissance. Les résultats ont montré que les taux d'accrétion des coraux au Belize ont diminué au fil du temps, avec des taux de croissance se situant dans la partie inférieure des prévisions d'élévation future du niveau de la mer faites par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies.

L’étude a également révélé un changement dans les communautés coralliennes, les coraux durs étant remplacés par des algues charnues et des taxons de mauvaises herbes. Il a été constaté que les coraux constructeurs de récifs, tolérants au stress, dominaient les sections les plus anciennes des carottes de forage, mais leur abondance diminuait à mesure que les conditions environnementales s'amélioraient. Les chercheurs suggèrent que l’importance croissante de la fécondité, ou capacité de reproduction, pourrait aider les communautés coralliennes à faire face au stress environnemental.

Une autre découverte intéressante a été la découverte de lacunes à l’échelle centenaire dans les archives fossiles du corail Acropora palmata à croissance rapide. Ces écarts coïncident avec des périodes de températures plus élevées, d’activité accrue des tempêtes et de diminution des apports en nutriments, ce qui indique les causes potentielles du déclin.

Cette étude souligne le besoin urgent d'agir pour atténuer les impacts du changement climatique sur les récifs coralliens tropicaux. Ces écosystèmes fragiles, qui abritent une grande diversité d’espèces marines, sont vitaux pour la santé de nos océans et doivent être protégés.

