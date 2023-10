L’avenir de la nourriture dans l’espace : cultiver des plantes pour des missions de longue durée

Alors que la NASA se prépare pour ses missions sur la Lune et sur Mars, un défi crucial consiste à garantir une source de nourriture durable aux membres d’équipage pendant leurs séjours prolongés dans l’espace. Actuellement, les astronautes dépendent principalement d’aliments préemballés, qui présentent des limites en termes de qualité et de nutrition au fil du temps. Pour résoudre ce problème, les chercheurs explorent la possibilité de cultiver de la nourriture dans l’espace, minimisant ainsi le besoin de réapprovisionnement fréquent et garantissant un approvisionnement alimentaire frais et nutritif pour les missions de longue durée.

La NASA a lancé le projet « Growing Beyond Earth » en collaboration avec le Jardin botanique Fairchild en 2015. Ce projet implique des centaines de classes de sciences d'écoles intermédiaires et secondaires à travers les États-Unis qui cultivent diverses graines dans un habitat similaire à celui de la Station spatiale internationale ( ISS). Les graines qui prospèrent dans ces salles de classe sont ensuite transférées dans une chambre du Kennedy Space Center de la NASA pour des tests plus approfondis. Les graines sélectionnées sont finalement envoyées vers l'ISS pour évaluer leur croissance en microgravité.

La NASA a également développé des systèmes spécialisés pour soutenir la croissance des plantes dans l’espace. Le système de production végétale (Veggie) est une chambre de faible puissance capable de contenir six plantes. Les membres de l'équipage s'occupent manuellement des plantes et les arrosent à la main. Un autre système, le Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatise l’alimentation et l’arrosage des plantes. L'Advanced Plant Habitat est un appareil entièrement automatisé conçu pour étudier la croissance des plantes avec une implication minimale de l'équipage.

Les conditions de lumière et de nutriments sont essentielles à la croissance réussie des plantes dans l’espace. Une série d'expériences connues sous les noms de Veg-04A, Veg-04B et Veg-05 ont exploré la croissance de la moutarde Mizuna, une plante verte à feuilles, dans différentes conditions d'éclairage. Le rendement, la composition nutritionnelle et les niveaux microbiens des plantes cultivées dans l’espace ont été comparés à ceux cultivés sur Terre. Les membres de l'équipage ont également évalué la saveur, la texture et d'autres caractéristiques du produit. Une autre expérience, Plant Habitat-04, s'est concentrée sur les interactions plantes-microbes et a évalué la saveur et la texture des piments.

Les premières expériences ont démontré que la microgravité peut affecter le développement des plantes mais ne nuit pas à leur santé globale. Par exemple, les plants de blé sont devenus 10 % plus grands en microgravité que leurs homologues sur Terre. Les recherches sur la croissance des semis ont révélé que les semis peuvent s'adapter à la microgravité en modifiant l'expression des gènes liée aux facteurs de stress induits par l'espace. La détection de la gravité dans les plantes a été explorée dans le cadre de l'enquête Plant Gravity Sensing menée par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA). Cette étude a mesuré l’impact de la microgravité sur les niveaux de calcium, fournissant ainsi des informations sur la conception de méthodes efficaces pour faire pousser des plantes dans l’espace.

Un approvisionnement adéquat en eau constitue un défi important en microgravité. L'enquête sur la gestion de l'eau des plantes a démontré une méthode hydroponique pour fournir de l'eau et de l'air aux racines des plantes. L'étude XROOTS a expérimenté des techniques hydroponiques et aéroponiques (à base d'air) comme alternatives à la culture traditionnelle basée sur le sol. Ces techniques ont le potentiel de permettre une production agricole à grande échelle pour l’exploration spatiale future.

En outre, les enquêtes VEG-03 impliquaient la culture de divers légumes, notamment le Pak Choi Extra Dwarf, la Moutarde Amara et la Laitue Romaine Rouge. Au cours de l'expérience, l'astronaute de la NASA Mike Hopkins a effectué la toute première transplantation de plantes dans l'espace, transférant des pousses saines d'un oreiller végétal à celles en difficulté de Veggie. Cette transplantation réussie présente de nouvelles possibilités pour améliorer la croissance des plantes en microgravité et élargir la variété des cultures pouvant être cultivées dans l’espace.

Alors que la NASA poursuit ses recherches et ses expériences, il devient évident que la culture de plantes dans l’espace constitue une solution prometteuse pour les missions de longue durée. Les connaissances acquises grâce à ces efforts contribueront à façonner les futures technologies et méthodes de production alimentaire durable dans l'espace, soutenant ainsi les objectifs ambitieux de l'agence en matière d'exploration humaine au-delà de la Terre.

Sources:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)