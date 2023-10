Une nouvelle étude révèle que les sources d’eau souterraines sont les principaux pollueurs de la Grande Barrière de Corail

By

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques de l'Université Southern Cross, de l'Institut australien des sciences marines et du CSIRO a révélé que près d'un tiers de l'azote inorganique dissous et les deux tiers du phosphore inorganique dissous dans la Grande Barrière de Corail proviennent de sources d'eau souterraines. Cette pollution importante provenant de sources d’eau souterraines n’était auparavant pas documentée. La recherche, qui a duré une décennie, a utilisé des échantillons d’eau analysés pour détecter les isotopes du radium, qui agissent comme marqueurs de pollution.

Bien que la source exacte de la pollution n’ait pas été identifiée, l’étude a permis d’en déterminer la voie. Les polluants provenant des fermes peuvent mettre plusieurs décennies à atteindre les réservoirs d'eau souterrains, qui émergent ensuite des sources situées sur le littoral et des sources sous-marines du lagon du récif. Cette pollution peut entraîner des proliférations d’algues, des épidémies d’étoiles de mer mangeuses de coraux et une augmentation des maladies des poissons.

Le Dr Douglas Tait, l'auteur principal de la recherche, met en garde contre l'urgence de s'attaquer à ce problème. Les nutriments excessifs issus de la pollution constituent une menace pour la santé du récif et de sa vie marine. Les gouvernements des États et fédéral ont déjà engagé des fonds substantiels pour améliorer la qualité de l'eau dans la Grande Barrière de Corail, mais cette étude suggère qu'une réévaluation de la contribution des eaux souterraines à la pollution des récifs est nécessaire.

L'éminent expert en qualité de l'eau des récifs, le Dr Stephen Lewis, souligne l'importance de cette découverte pour les futures actions de protection. Même si l’approche de la gestion des éléments nutritifs dans les exploitations agricoles reste inchangée, une compréhension plus large du processus des eaux souterraines est cruciale. Il est essentiel de traiter et d’atténuer les menaces cachées qui pèsent sur les écosystèmes critiques comme la Grande Barrière de Corail afin d’assurer leur préservation.

Cette recherche met en lumière des sources de pollution jusqu’alors inconnues affectant la Grande Barrière de Corail et appelle à de nouvelles stratégies de gestion pour lutter efficacement contre cette pollution. Bien qu’alarmantes, ces découvertes offrent l’opportunité de mener des efforts de conservation plus éclairés. Comprendre et traiter les menaces cachées est impératif pour sauvegarder les écosystèmes critiques face aux défis environnementaux croissants.

