Des scientifiques découvrent une pollution souterraine se déversant dans la Grande Barrière de Corail

By

Les scientifiques ont découvert que des quantités importantes de pollution pénètrent dans la Grande Barrière de corail par les sources d'eau souterraines, une découverte qui pourrait avoir des implications sur les efforts visant à réduire la pollution dans les bassins versants des rivières. Les recherches antérieures n'avaient pas documenté dans quelle mesure l'azote inorganique dissous et le phosphore provenant de sources souterraines contribuaient aux eaux du récif. Cette nouvelle étude révèle que près d'un tiers de l'azote et deux tiers du phosphore présents dans les eaux du récif proviennent de sources souterraines.

Le contrôle de la pollution provenant des fermes qui se jettent dans le récif est une priorité majeure des gouvernements et des agences en raison de ses effets néfastes sur la santé des coraux. La lenteur des progrès dans l’amélioration de la qualité de l’eau, combinée à la crise climatique, suscite des inquiétudes quant à l’avenir du récif et à son ajout à la liste des sites du patrimoine mondial en danger.

Des scientifiques de l’Université Southern Cross, de l’Institut australien des sciences marines et du CSIRO ont collaboré à la recherche, qui a duré une décennie. Des échantillons d'eau ont été collectés et analysés pour détecter les isotopes du radium qui agissent comme marqueurs de pollution. Même si l’étude n’a pas identifié les sources spécifiques de pollution, elle a déterminé la voie par laquelle les polluants atteignent le récif.

Le Dr Douglas Tait, expert en chimie des eaux côtières et auteur principal de la recherche, a expliqué que les polluants peuvent mettre des décennies à se déplacer des fermes vers les aquifères souterrains avant d'émerger sur le littoral et dans les sources sous-marines du lagon récifal. Cela indique que la pollution pourrait avoir des effets à long terme sur le récif. Un excès de nutriments peut entraîner des proliférations d'algues, des épidémies d'étoiles de mer mangeuses de coraux et des maladies des poissons, soulignant la nécessité d'un changement stratégique dans les approches de gestion pour réduire les dommages causés par les polluants.

Les résultats de l'étude soulignent l'importance de comprendre les voies par lesquelles la pollution se propage dans les eaux souterraines. Ces connaissances peuvent éclairer les stratégies de gestion visant à atténuer les impacts sur la Grande Barrière de Corail. Alors que les gouvernements des États et fédéral ont investi des fonds importants pour améliorer la qualité de l’eau du récif, cette recherche met en lumière la nécessité de prendre en compte la contribution des sources souterraines.

Les affirmations de cette étude ont surpris les experts qui considéraient auparavant la contribution des eaux souterraines comme mineure. Cependant, le Dr Stephen Lewis, expert en qualité de l'eau des récifs au groupe de recherche TropWATER de l'Université James Cook, se félicite de l'opportunité d'examiner les résultats de plus près. Il souligne la nécessité de combler le manque de connaissances liées à la contribution des eaux souterraines en tant que voie permettant aux nutriments d'atteindre le récif.

Même si ces résultats ne changent rien à l’importance d’aider les agriculteurs à utiliser les engrais de manière plus efficace, ils peuvent aider à cibler plus efficacement les fonds récifaux à l’avenir. Le gouvernement australien investit déjà des ressources substantielles pour protéger et restaurer la Grande Barrière de corail, notamment dans des projets concrets visant à améliorer la qualité de l'eau qui s'écoule dans le récif.

Sources:

– Revue des sciences et technologies de l’environnement

– Université de la Croix du Sud

– Institut australien des sciences marines

– CSIRO

– Groupe de recherche TropWATER de l'Université James Cook