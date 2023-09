Les origines de l’action intentionnelle : enseignements tirés de la recherche sur les nourrissons

By

Une étude récente menée par des chercheurs de la Florida Atlantic University (FAU) a mis en lumière les origines de l’action intentionnelle et l’émergence de l’action chez les humains. L’étude a utilisé des nourrissons humains comme sujets pour comprendre comment un mouvement spontané se transforme en comportement intentionnel.

Dans l’expérience, les nourrissons étaient initialement des observateurs passifs. Cependant, lorsqu'un de leurs pieds était attaché à un mobile pour bébé monté dans le berceau, ils ont découvert qu'ils pouvaient faire bouger le mobile par leurs propres mouvements. Cette prise de conscience a marqué la « naissance de l’agence » et a conduit à une transition d’un comportement spontané à un comportement intentionnel.

Les chercheurs ont utilisé une technologie de capture de mouvement de pointe pour mesurer le mouvement des nourrissons et du mobile dans l’espace 3D. Ils ont constaté que la rétroaction positive entre le mouvement du nourrisson et celui du mobile mettait en évidence la relation de cause à effet, conduisant à une augmentation de la vitesse de mouvement du nourrisson.

Selon JA Scott Kelso, auteur principal de l'étude, la capacité d'agir apparaît lorsque le nourrisson reconnaît sa capacité à avoir des effets sur le monde. Cette reconnaissance est marquée par l’augmentation brutale de la cadence de mouvement, signalant la transition vers un comportement intentionnel.

L’étude a également révélé que l’agence est un processus d’auto-organisation ponctué, dont le sens se trouve à la fois dans le mouvement et dans l’immobilité. La dynamique de coordination de l'action et de l'inaction contribue à l'unité de la conscience du nourrisson.

Les résultats de cette étude fournissent des observations quantifiées de l’émergence de l’action chez les humains, offrant un aperçu de la manière dont nous donnons un sens à notre relation au monde et réalisons notre capacité à apporter des changements. Il élargit notre compréhension de l’action intentionnelle et s’ajoute à l’enquête scientifique en cours sur la nature de l’action.

Source : Université de Floride Atlantique