De nouvelles expériences se dirigent vers la Station spatiale pour faire progresser la science et la communication

Le mois prochain, SpaceX lancera une nouvelle mission cargo vers la Station spatiale internationale (ISS) avec diverses expériences scientifiques. Ces expériences exploreront différents sujets et contribueront à l’avancement de la recherche scientifique et de la communication dans l’espace. Le lancement est prévu pour le 5 novembre et vous pouvez regarder la couverture sur Space.com ou NASA Television.

L'une des expériences clés s'appelle ILLUMA-T, une expérience de communication laser visant à améliorer les communications de l'ISS et à soutenir les futures missions dans l'espace lointain. Cette expérience permettra une transmission plus rapide des données en utilisant la lumière infrarouge pour relayer des vidéos et des images. La NASA investit dans cette technologie pour améliorer les résultats scientifiques des missions longue distance vers la Lune et Mars.

"Les futures missions ont potentiellement des besoins de données exceptionnellement importants, et nous devons donc réfléchir à la manière dont nous allons répondre à ces besoins", a déclaré Jason Mitchell, directeur des technologies avancées de communication et de navigation au programme de communication et de navigation spatiales de la NASA.

En plus de l’expérience ILLUMA-T, plusieurs autres études fascinantes sont envoyées à la station spatiale. L'Atmospheric Waves Experiment (AWE) de la NASA utilisera l'imagerie infrarouge pour mesurer les ondes de gravité atmosphérique, qui jouent un rôle dans la définition du climat terrestre. L'enquête Aquamembrane-3, menée par l'Agence spatiale européenne (ESA), vise à évaluer l'utilisation de nouvelles membranes de récupération d'eau sur la station spatiale. Une autre expérience, Gaucho Lung, parrainée par le laboratoire national de l'ISS, étudiera comment le mucus du système respiratoire affecte l'administration des médicaments. Enfin, l’expérience Rodent Research-20 examinera les effets de la microgravité sur la santé reproductive des souris femelles.

Ces expériences soulignent l'engagement de la NASA à faire progresser la compréhension scientifique et à repousser les limites des technologies de communication dans l'espace. À chaque mission, la NASA et ses partenaires s'efforcent d'améliorer les capacités scientifiques de l'ISS et de jeter les bases de futurs programmes commerciaux et d'exploration.

