By

Une étude récente publiée dans Nature souligne l'inquiétude croissante des astronomes quant à l'impact des mégaconstellations sur l'astronomie au sol. Les mégaconstellations, telles que Starlink de SpaceX, sont constituées de milliers de satellites qui assurent une couverture Internet mondiale. Si ces constellations présentent des avantages, elles posent également des défis importants pour les observations astronomiques.

L'étude s'est concentrée sur BlueWalker3, un prototype de satellite de la mégaconstellation BlueWalker d'AST SpaceMobile. Les scientifiques ont construit un capteur au sol pour mesurer avec précision la luminosité du satellite. Ils ont découvert que BlueWalker3 avait un indice de luminosité de 0.4, ce qui se situe du côté le plus brillant des objets dans le ciel nocturne, presque aussi brillant que les étoiles les plus brillantes. Cela constitue une menace importante pour l’astronomie au sol, car un grand nombre de satellites brillants peuvent obstruer les observations.

SpaceX, en tant qu'opérateur de satellite responsable, a pris des mesures pour résoudre ce problème. Ils ont fait des efforts pour assombrir leurs satellites et minimiser la réflexion de la lumière solaire. Cependant, les heures qui suivent le coucher du soleil et qui précèdent son lever restent critiques, car les satellites peuvent apparaître particulièrement brillants pendant ces périodes.

La prolifération des mégaconstellations de satellites, SpaceX lançant environ 4,000 XNUMX nouveaux satellites Starlink chaque mois, constitue une préoccupation croissante. D’autres sociétés, dont OneWeb et Amazon, envisagent également de déployer leurs propres mégaconstellations. Le grand nombre de satellites dans le ciel peut avoir un impact profond sur l’astronomie au sol.

Les traînées de lumière solaire réfléchies par ces mégaconstellations peuvent interférer avec les images prises par des observatoires au sol comme l'observatoire Vera C Rubin au Chili. Cette interférence rend difficile pour les astronomes de mener des recherches et d'effectuer des relevés impliquant la recherche d'objets astronomiques qui changent de position ou de luminosité.

Les astronomes réclament de plus en plus de mesures pour atténuer l’impact des mégaconstellations sur l’astronomie au sol. Même si les efforts visant à minimiser les débris spatiaux, tels que ceux entrepris par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), sont louables, il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux préoccupations spécifiques posées par les mégaconstellations.

En conclusion, les mégaconstellations ont révolutionné la connectivité mondiale, mais leur impact sur l’astronomie au sol ne peut être négligé. La luminosité et le grand nombre de satellites dans ces constellations peuvent potentiellement perturber considérablement les observations astronomiques. Une collaboration plus étroite entre les opérateurs de satellites et les astronomes est essentielle pour trouver des solutions permettant aux deux industries de prospérer tout en minimisant leurs interférences mutuelles.

Sources:

– Nature : [INSÉRER LA CITATION]

– ISRO : [INSÉRER LA CITATION]