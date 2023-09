Un marié blessé lors d'un mariage juif en brisant du verre

Un marié a été blessé lundi lors d’un mariage traditionnel juif à Bnei Brak. Alors qu'il participait au rituel consistant à briser un verre sous le dais du mariage, le marié s'est accidentellement coupé la jambe. Les faits se sont produits dans une salle de banquet et des équipes médicales ont été immédiatement appelées sur place. Le marié a reçu un premier traitement médical dans la salle et a ensuite été transporté au centre médical Mayanei HaYeshua à Bnei Brak pour des soins supplémentaires.

Baruch Goldberg, un médecin de United Hatzalah qui a soigné le marié, a déclaré que la blessure était une profonde coupure à la jambe. Après avoir prodigué les premiers soins, le marié a été emmené au centre médical pour des soins médicaux supplémentaires.

Le bris de verre est une tradition répandue dans les mariages juifs. Cela se produit généralement à la fin de la cérémonie et est accompagné d'acclamations et de célébrations. Le bris du verre symbolise la destruction du Saint Temple de Jérusalem et rappelle l'histoire et la résilience du peuple juif.

Des incidents comme celui-ci soulignent l’importance des précautions de sécurité lors des traditions religieuses et culturelles. Les lieux de mariage doivent garantir que des mesures appropriées sont en place pour prévenir les accidents et les blessures. De plus, les participants doivent faire preuve de prudence et s’assurer qu’ils sont bien informés des risques potentiels associés à ces rituels.

