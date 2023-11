L'impact de la fonte des plates-formes de glace dans le nord du Groenland sur l'élévation du niveau de la mer

By

Une étude récente révèle des découvertes inquiétantes sur les dernières plates-formes de glace restantes dans le nord du Groenland. Au cours des quatre dernières décennies, ces barrières cruciales retenant la vaste calotte glaciaire ont perdu un tiers de leur volume. Les implications de cette perte ont incité les chercheurs à mettre en garde contre une élévation « dramatique » du niveau de la mer.

Les plates-formes de glace sont de vastes plates-formes de glace qui se forment là où les glaciers ou les calottes glaciaires coulent jusqu'au littoral et vers l'océan. Ils jouent un rôle essentiel dans la régulation du flux de glace dans l’océan provenant des glaciers qui retiennent suffisamment de glace pour potentiellement élever le niveau de la mer de 2.1 mètres. Malheureusement, ces plates-formes de glace ont connu une réduction de volume de plus de 35 % depuis 1978, trois d'entre elles s'étant complètement effondrées.

L'étude, publiée dans Nature Communications, souligne la vulnérabilité de ces plates-formes de glace à un retrait ultérieur et à un éventuel effondrement en raison du réchauffement climatique continu provoqué par la pollution par les combustibles fossiles. Les auteurs soulignent que la région du nord du Groenland recèle le plus grand potentiel d’élévation du niveau des océans, non seulement dans les années à venir, mais potentiellement au fil des siècles.

Même si la fonte des plates-formes de glace elles-mêmes ne contribue pas directement à l’élévation du niveau de la mer, elles agissent comme des « barrages » cruciaux qui régulent le rejet de glace dans l’océan depuis la calotte glaciaire. Si ces barrières naturelles se désintègrent, cela pourrait entraîner une augmentation du déversement de glace dans les océans, conduisant à une élévation exacerbée du niveau de la mer.

Les implications de ces résultats sont considérables. On pensait auparavant que les glaciers de cette région étaient stables par rapport à d'autres parties de la calotte glaciaire du Groenland. Cependant, l’étude révèle que l’affaiblissement des plates-formes de glace a poussé les glaciers à rejeter davantage de glace dans l’océan en raison du réchauffement par le bas dû aux températures océaniques. L’impact est important, les glaciers perdant plus de glace qu’ils n’en gagnent.

La calotte glaciaire du Groenland contribue de manière significative à l’élévation globale du niveau de la mer à l’échelle mondiale, représentant environ 17 % de l’augmentation observée entre 2006 et 2018. L’avenir des pôles et du niveau de la mer dépend des décisions prises par les politiciens pour réduire les gaz à effet de serre. émissions.

FAQ:

Q : Que sont les plates-formes de glace ?

R : Les plates-formes de glace sont de grandes plates-formes de glace flottantes qui se forment là où les glaciers ou les calottes glaciaires coulent jusqu'au littoral et à la surface de l'océan.

Q : La fonte des banquises contribue-t-elle directement à l’élévation du niveau de la mer ?

R : Non, la fonte des banquises ne contribue pas directement à l’élévation du niveau de la mer. Cependant, ils agissent comme des barrières critiques régulant le rejet de glace de la calotte glaciaire vers l’océan. Si ces barrières se désintègrent, cela pourrait entraîner une augmentation du déversement de glace dans les océans, conduisant finalement à une élévation du niveau de la mer.

Q : Quel est l’impact potentiel de la fonte des plates-formes de glace dans le nord du Groenland ?

R : La fonte des plates-formes de glace dans le nord du Groenland est susceptible de provoquer une élévation « spectaculaire » du niveau de la mer, la région détenant le plus grand potentiel d’élévation du niveau des océans, peut-être sur des siècles.

Q : Quelle est l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

R : La réduction des émissions de gaz à effet de serre est cruciale pour atténuer les effets du réchauffement climatique et empêcher une nouvelle fonte des plates-formes de glace et des glaciers. Les hommes politiques jouent un rôle important dans la prise de décisions susceptibles d’avoir un impact positif sur l’avenir de la planète.