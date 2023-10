Une étude montre une fonte accrue des glaces de surface au Groenland et une fonte réduite en Antarctique

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université d'Utrecht et de l'Université de Californie à Irvine (UCI) a révélé que la fonte des glaces de surface au Groenland s'est accélérée au cours des dernières décennies, tandis qu'en Antarctique, elle a ralenti. Les scientifiques se sont concentrés sur le rôle des vents catabatiques et de Foehn dans le processus de fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Ces vents, qui amènent de l'air chaud et sec au sommet des glaciers, ont contribué à une augmentation de plus de 10 % de la fonte au Groenland au cours des dix dernières années. Cependant, leur impact sur la calotte glaciaire de l'Antarctique a diminué de 32 %.

L'étude a utilisé des simulations de modèles climatiques régionaux pour évaluer les effets de ces vents sur les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Les résultats ont montré que les vents descendants sont responsables d’une quantité importante de fonte des glaces de surface dans les deux régions. Cette fonte de surface entraîne un ruissellement et une hydrofracture des plates-formes de glace, entraînant une augmentation du débit d'eau douce vers les océans et contribuant finalement à l'élévation du niveau de la mer.

Charlie Zender, co-auteur de l'étude et professeur de sciences du système terrestre à l'UCI, a souligné que même si l'impact des vents est important, les influences du réchauffement climatique diffèrent dans les hémisphères sud et nord. Au Groenland, le réchauffement des températures combiné aux effets des vents a entraîné une augmentation de 34 % de la fonte totale des glaces en surface. Zender a attribué cela à l'influence du réchauffement climatique sur l'oscillation nord-atlantique (NAO), qui a provoqué une pression inférieure à la normale aux hautes latitudes et amené de l'air chaud au Groenland et dans l'Arctique.

En revanche, depuis 2000, l’Antarctique a connu une diminution de la fonte totale en surface d’environ 15 %. Cette réduction est principalement due à une diminution de la fonte en aval générée par le vent et provoquée par l'effondrement de deux plates-formes de glace dans la péninsule Antarctique. De plus, la reconstitution du trou d’ozone dans la stratosphère antarctique a fourni une isolation temporaire, protégeant la surface d’une fonte supplémentaire.

Il est crucial de surveiller et de modéliser la fonte au Groenland et en Antarctique à mesure que leurs calottes glaciaires se détériorent, car elles retiennent actuellement plus de 200 pieds d’eau hors de l’océan. La fonte de ces calottes glaciaires a déjà contribué à une élévation de 0.75 pouce du niveau mondial de la mer depuis 1992. Alors que le Groenland a été le principal responsable de l'élévation du niveau de la mer au cours des dernières décennies, l'Antarctique rattrape son retard et finira par dominer le futur niveau de la mer. augmenter.

