Une comète verte récemment découverte survit à une rencontre rapprochée avec le Soleil

Une comète verte nommée Nishimura a récemment survécu à sa rencontre rapprochée avec le soleil et est maintenant sur le chemin du retour vers les confins du système solaire. Cette comète, également connue sous le nom de C/2023 P1, a été découverte pour la première fois par l'astronome amateur Hideo Nishimura le 12 août. Elle présente une lueur verte causée par des niveaux élevés de dicarbone dans sa coma, qui est le nuage de gaz et de poussière entourant son noyau solide. .

Initialement, on pensait que la comète Nishimura pourrait être un objet interstellaire potentiel, comme 'Oumuamua ou la comète 2I/Borisov, effectuant son premier et dernier voyage à travers le système solaire. Cependant, des observations plus approfondies ont révélé qu'il a une orbite extrêmement elliptique, l'amenant dans le système solaire interne tous les 430 ans avant de tourner autour du soleil et de retourner vers le nuage d'Oort.

La comète Nishimura s'est rapprochée au plus près de la Terre le 12 septembre, passant à moins de 78 millions de kilomètres de la planète. Il a atteint le périhélie, le point le plus proche du soleil, le 17 septembre, à moins de 20.5 millions de kilomètres de notre étoile d'origine. Malgré les dangers potentiels liés à une approche aussi proche du soleil, Nishimura semble avoir survécu pratiquement indemne. Il s’éloigne maintenant du soleil et légèrement vers la Terre, ce qui le rendra légèrement plus lumineux à mesure que davantage de lumière se reflétera sur sa coma.

Cependant, voir la comète n’est pas une tâche facile. Il n'est visible près de l'horizon que peu avant le lever du soleil ou peu après le coucher du soleil. Il est également beaucoup plus sombre maintenant que lorsqu'il s'est approché de la Terre, donc un télescope puissant ou un équipement d'astrophotographie spécialisé est nécessaire pour en avoir une vue décente. L'astrophotographe Petr Horalek a réussi à capturer une image floue de la comète le 17 septembre, mais il ne pouvait pas la voir sans son équipement.

Les Australiens pourraient avoir un peu plus de chances de voir la comète la semaine prochaine, car elle se couchera environ une heure après le soleil pendant cette période, ce qui la rendra plus lumineuse pour les observateurs de cette partie du monde. Il est également possible que la comète Nishimura soit à l'origine de la pluie de météores annuelle Sigma-Hydrids, rendant potentiellement la pluie de cette année plus active et visuellement plus étonnante que d'habitude. D'autres observations en décembre pourraient confirmer ou infirmer cette théorie.

