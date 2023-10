Broodsac à bandes vertes : le parasite qui transforme les escargots en zombies disco

By

Le couvain à bandes vertes, connu scientifiquement sous le nom de Leucochloridium paradoxum, est un ver plat parasite fascinant que l'on trouve en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Cette créature particulière est connue pour sa capacité à manipuler le comportement de son hôte, l'escargot ambré.

Le cycle de vie de L. paradoxum commence lorsqu'un escargot entre, sans le savoir, en contact avec des excréments d'oiseaux contenant les œufs du parasite. Une fois éclos, les larves se dirigent vers les tentacules de l'escargot et créent un sac. À mesure que le sac mûrit, il remplace le pédoncule de l'escargot, l'aveuglant efficacement et empêchant la rétraction du tentacule dans son corps.

Ce qui rend la poche à couvain à bandes vertes vraiment étonnante, c'est sa capacité à transformer l'apparence de l'escargot. Le sac devient coloré et palpite, imitant les mouvements d'une chenille. L’escargot est alors obligé de se déplacer vers des zones bien éclairées et exposées, attirant l’attention des oiseaux qui le prennent pour une proie. Ce comportement de danse ressemble fascinantement à celui d'une discothèque, avec le sac palpitant à un rythme de 60 à 80 contractions par minute.

Mais la manipulation ne s'arrête pas là. L. paradoxum infecte également le cerveau de l'escargot, contrôlant son comportement à la manière d'un marionnettiste. L’escargot est contraint de rester dans des zones vulnérables, offrant ainsi à un oiseau l’occasion idéale de le consommer. Une fois à l'intérieur du tube digestif de l'oiseau, le parasite se transforme en adulte, s'accouple avec d'autres adultes et libère ses œufs à travers les excréments de l'oiseau, recommençant ainsi le cycle.

Cependant, si l’escargot a la chance de s’échapper avec seulement la perte de son tentacule, il peut repousser la partie manquante du corps. Malheureusement, cela signifie qu’il peut être réinfecté et redevenir l’hôte du sac à couvain à bandes vertes.

La poche à couvain à bandes vertes témoigne des capacités remarquables des parasites. Sa capacité à manipuler le comportement de son hôte et à créer un spectacle fascinant de type disco est vraiment impressionnante. En étudiant ces relations complexes entre les parasites et leurs hôtes, les scientifiques acquièrent une meilleure compréhension de la complexité et de la diversité du monde naturel.

Sources:

– Nom scientifique et description : connaissances de l'auteur

– Crédit image : drsergGetty Images