La population de baleines grises diminue en raison des conditions changeantes dans l'Arctique

Une nouvelle étude a révélé que les baleines grises de l’est du Pacifique Nord ont connu une baisse importante de leur population en raison des conditions changeantes dans l’océan Arctique. Ces baleines, qui étaient au bord de l'extinction en raison de la chasse commerciale, ont été confrontées à trois événements de mortalité majeurs depuis les années 1980, dont un en cours depuis 2019. Ces événements ont entraîné une diminution de 25 % de la population de baleines grises en une courte période de XNUMX. temps.

L'auteur principal de l'étude, Joshua Stewart, a exprimé son inquiétude face à ces résultats, affirmant que ces fluctuations extrêmes de la population étaient inattendues pour une grande espèce à longue durée de vie comme les baleines grises. Stewart a expliqué que lorsque la disponibilité des proies est faible et que les baleines ne peuvent pas atteindre leurs zones d'alimentation en raison de la glace marine, la population connaît un déclin rapide.

Cependant, l’étude a également révélé que ces décès n’étaient pas permanents. Après les mortalités des années 1980 et 1990, la population de baleines grises a rapidement rebondi à mesure que les conditions dans l'Arctique s'amélioraient. Néanmoins, le rétablissement de la population a apporté son lot de défis. À mesure que la population approchait des niveaux que ses zones d'alimentation arctiques pouvaient supporter, elle est devenue plus sensible aux conditions environnementales et a été confrontée à une compétition pour des ressources limitées.

La population de baleines grises de l'est du Pacifique Nord migre sur plus de 12,000 1960 milles chaque année, voyageant des eaux chaudes de la Basse-Californie, au Mexique, vers les eaux riches en nutriments de l'Arctique. Cette population est étroitement surveillée par le Centre des sciences halieutiques du sud-ouest de la National Oceanic and Atmospheric Administration depuis les années XNUMX, fournissant des informations précieuses sur la dynamique des populations de l'espèce.

L’étude a également identifié une corrélation entre les deux « événements de mortalité inhabituels » déclarés en 1999 et 2019 et les niveaux de glace de mer dans l’Arctique. Ces événements étaient étroitement liés à la biomasse des crustacés des fonds marins, qui constituent la principale source de nourriture des baleines grises. La diminution de la glace marine en été profite initialement à la population de baleines en offrant davantage de possibilités d'alimentation, mais à long terme, elle peut être préjudiciable en raison de la réduction de l'habitat de proie préféré des baleines grises.

Même si les baleines grises ont survécu aux changements environnementaux au fil des années, les conditions actuelles suscitent des inquiétudes. L'étude souligne la nécessité de réfléchir de manière critique aux implications futures du changement climatique sur la population de baleines grises et leur habitat arctique.

