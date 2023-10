Augmentation des cas de mortalité dans la population de baleines grises liée aux conditions changeantes de l'océan Arctique

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Institut des mammifères marins de l'Oregon State University a révélé que les conditions changeantes dans l'océan Arctique ont entraîné trois événements de mortalité majeurs dans la population de baleines grises de l'est du Pacifique Nord depuis les années 1980. Au cours de ces mortalités, qui comprenaient l’événement en cours qui a débuté en 2019, la population de baleines grises a connu une réduction allant jusqu’à 25 % sur quelques années. Ce déclin drastique de la population a été attribué à la faible disponibilité de proies dans l'Arctique et à l'obstruction des zones d'alimentation en raison de la glace marine. Ces résultats mettent en évidence la vulnérabilité même des espèces très mobiles et à longue durée de vie, comme les baleines grises, aux impacts du changement climatique.

Les baleines grises de l’est du Pacifique Nord sont l’une des rares grandes populations de baleines à s’être rétablies de la chasse commerciale à la baleine. Cependant, à mesure que la population s'approche de niveaux similaires à la capacité de charge de ses zones d'alimentation arctiques, elle est devenue plus sensible aux conditions environnementales changeantes. Les précédents épisodes de mortalité dans les années 1980 et 1990 étaient temporaires et la population a rapidement rebondi à mesure que les conditions s'amélioraient. Cela a remis en question l’hypothèse selon laquelle les populations en rétablissement resteraient stables à leur capacité de charge.

L'étude, publiée dans la revue Science, souligne également l'intérêt de la collecte de données à long terme pour comprendre les espèces et leur dépendance à l'égard de l'environnement. Les baleines grises ont fait l’objet d’études approfondies depuis les années 1960, fournissant des informations cruciales sur la dynamique des populations et les effets du changement climatique sur cette espèce emblématique. La recherche a été rendue possible grâce aux efforts de surveillance continus du Centre des sciences halieutiques du sud-ouest de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Le déclin continu de la banquise arctique et l’évolution rapide des conditions océaniques posent des défis importants à long terme à la population de baleines grises. Même si la diminution du niveau de glace marine en été offre davantage de possibilités d'alimentation, la réduction globale de la couverture de glace marine résultant du changement climatique aura probablement des effets néfastes sur les baleines grises. Comprendre ces dynamiques est crucial pour développer des stratégies de conservation efficaces pour cette population en rétablissement.

