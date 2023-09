Des scientifiques observent pour la première fois des particules d’antimatière tombant sous l’effet de la gravité

Des scientifiques du laboratoire de physique européen du CERN ont fait une découverte révolutionnaire en observant des particules d'antimatière tomber vers le bas sous l'effet de la gravité. Cette expérience constitue une étape importante, car elle exclut définitivement la possibilité que la gravité repousse l'antimatière vers le haut, ce qui aurait remis en question notre compréhension fondamentale de l'univers.

L’antimatière est l’opposé de la matière et on pense qu’elle a été produite en quantités égales lors du Big Bang. Cependant, il y a très peu d’antimatière dans l’univers, ce qui conduit au mystère de ce qui est arrivé à toute l’antimatière. «La moitié de l'univers manque», déclare Jeffrey Hangst, membre de la collaboration ALPHA du CERN.

La question de savoir si la gravité affecte l’antimatière de la même manière que la matière est depuis longtemps un sujet de débat parmi les physiciens. Alors que certains pensaient que la gravité repousserait l’antimatière, la plupart des scientifiques prévoyaient que l’antimatière tomberait comme la matière ordinaire. La récente expérience au CERN a confirmé cette hypothèse, montrant que la gravité fait tomber l'antimatière vers le bas.

Pour mener l’expérience, les scientifiques ont utilisé de l’antihydrogène, les premiers atomes d’antimatière produits en 1996. Ils ont construit un piège magnétique appelé ALPHA-g, dans lequel ont été placés environ 100 atomes d’antihydrogène très froids. En faisant varier la force des aimants, les scientifiques ont observé l'effet de la gravité sur l'antimatière à des rythmes différents. Les résultats ont montré que les particules d’antihydrogène tombaient vers le bas, de la même manière que le feraient des atomes d’hydrogène ordinaires.

Cette découverte n’est que le début d’enquêtes plus approfondies sur le comportement de l’antimatière. Les scientifiques du CERN prévoient d'effectuer des mesures plus précises pour comprendre si l'antimatière se comporte exactement comme la matière ordinaire. De plus, d’autres expériences sont en cours pour étudier l’antimatière sur la Station spatiale internationale et à l’aide du Grand collisionneur de hadrons.

Le fait qu’il y ait nettement plus de matière que d’antimatière dans l’univers reste un mystère. Selon le physicien Harry Cliff, l'existence de notre univers suggère qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Des recherches plus approfondies sur l’antimatière et ses propriétés sont cruciales pour résoudre cette énigme.

