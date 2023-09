Les ondes gravitationnelles pourraient révéler le rôle de la matière noire dans la transformation des étoiles à neutrons

By

Une équipe de physiciens théoriciens en Inde a proposé une nouvelle façon de comprendre le rôle de la matière noire dans la transformation des étoiles à neutrons en trous noirs à l'aide d'ondes gravitationnelles. La matière noire est une substance hypothétique censée interagir avec la matière ordinaire par la gravité et potentiellement par de faibles interactions non gravitationnelles. Ces interactions pourraient permettre aux particules de matière noire de se retrouver piégées à l’intérieur d’une étoile à neutrons, qui est le noyau dense d’une étoile massive qui a explosé en supernova.

Les chercheurs suggèrent que l’accumulation de matière noire au sein d’une étoile à neutrons pourrait augmenter sa densité au point où elle s’effondrerait en un trou noir miniature. Ce trou noir grossirait alors et engloutirait l’étoile à neutrons, ce qui donnerait un trou noir de masse inférieure à celle attendue. La détection de ces trous noirs de faible masse pourrait fournir des preuves alléchantes de l’existence de la matière noire.

Les observations d'ondes gravitationnelles résultant de la fusion de paires de trous noirs ont déjà révélé l'existence de trous noirs dans un écart de masse de 2 à 5 masses solaires. Les chercheurs suggèrent que certains de ces trous noirs pourraient avoir été produits à l’aide de la matière noire. L’étude suggère également que l’étude de ces fusions pourrait fournir des informations importantes sur la nature de la matière noire et ses interactions avec les nucléons.

L’avantage d’utiliser les ondes gravitationnelles pour rechercher des preuves de la matière noire est qu’il s’agit de la méthode la plus sensible disponible pour détecter les interactions non gravitationnelles de la matière noire avec la matière ordinaire. Contrairement à d’autres détecteurs, les observations d’ondes gravitationnelles ne sont pas soumises au bruit de fond provenant de sources telles que les neutrinos.

En conclusion, cette étude suggère que les ondes gravitationnelles pourraient fournir des informations précieuses sur le rôle de la matière noire dans la transformation des étoiles à neutrons en trous noirs. D'autres observations de fusions de trous noirs pourraient permettre aux physiciens d'évaluer différents modèles de matière noire et de fournir des contraintes sur ses interactions avec la matière ordinaire.

