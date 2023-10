Un aperçu de l'inconnu : tester les équations d'Einstein et d'Euler

En 1915, Albert Einstein révolutionna notre compréhension de l’univers avec sa théorie de la Relativité Générale. Selon cette théorie, l’espace et le temps sont des entités dynamiques qui interagissent avec la matière et la lumière, plutôt que d’être des toiles de fond statiques pour le mouvement céleste. Les équations d'Einstein décrivent comment la matière déforme l'espace et le temps, influençant les mouvements des étoiles, des galaxies et d'autres corps célestes. Ces équations sont basées sur les travaux de Leonhard Euler, un mathématicien du XVIIIe siècle.

Mais que se passerait-il si les équations d'Einstein étaient violées ou si l'équation d'Euler était modifiée ? Pourrions-nous faire la différence entre les deux et déterminer lequel des deux géants de la science avait tort ? Cette question se pose car notre univers est rempli d'inconnues.

L’une de ces inconnues est la matière noire, une substance mystérieuse qui n’interagit pas avec la lumière et ne peut être détectée directement. Fritz Zwicky, un astrophysicien suisse-américain, a observé pour la première fois la présence de matière noire dans les années 1930. On ne sait toujours pas ce qu’est la matière noire ni comment elle se comporte. Pourrait-il obéir à l'équation d'Euler, ou interagit-il avec d'autres forces qui pourraient modifier l'équation ?

Un autre mystère auquel nous sommes confrontés est l’expansion accélérée de l’univers, contrairement à la décélération attendue due à l’attraction gravitationnelle. Nous ne connaissons pas encore la cause de ce comportement. Existe-t-il une autre substance « sombre » dotée d'une gravité répulsive, ou pourrait-il s'agir d'une faille dans les prédictions d'Einstein ? Ces mystères nous incitent à tester à la fois les équations d'Einstein et d'Euler.

Pour tester la gravité d'Einstein sur de grandes distances, les chercheurs recherchent une signature spécifique connue sous le nom de « glissement gravitationnel ». La Relativité Générale prédit que la courbure de la lumière et de la matière dans un espace-temps déformé devrait être la même. Ceci est analogue à différents objets tombant au même rythme sous l’effet de la gravité terrestre. En comparant la manière dont les galaxies tombent dans des puits gravitationnels et la manière dont leur lumière est déviée par la lentille gravitationnelle, les scientifiques peuvent déterminer si elles subissent la même gravité. Si ce n’est pas le cas, cela indiquerait un glissement gravitationnel.

Euclid, un télescope spatial grand angle lancé par l'Agence spatiale européenne, vise à mesurer ce glissement. Cependant, si un glissement est détecté, il peut ne pas être clair s'il est dû à une modification des équations d'Einstein ou d'Euler. Pour différencier les deux, les scientifiques proposent de mesurer le « redshift gravitationnel » avec des télescopes comme le Dark Energy Spectroscopique Instrument et le Square Kilometer Array.

Dans un article récent publié dans Nature Astronomy, les chercheurs ont conclu que la seule mesure du glissement gravitationnel ne leur permettrait pas de faire la distinction entre une modification des lois d'Einstein et une modification de l'équation d'Euler. Cependant, la distinction pourrait être possible si l’effet gravitationnel du redshift pouvait être mesuré avec précision.

À mesure que nous explorons les inconnues de l’univers, il devient de plus en plus important de tester et de remettre en question les théories fondamentales. Que nous constations une violation des équations d'Einstein ou une modification de l'équation d'Euler, cela ouvrirait sans aucun doute de nouvelles voies pour comprendre les mystères de notre vaste cosmos.

