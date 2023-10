Douter d'Einstein et d'Euler : tester les lois de la gravité dans l'univers

En 1915, Albert Einstein a présenté sa théorie de la relativité générale, qui a transformé notre compréhension de l'univers. Au lieu de considérer l’espace et le temps comme des entités fixes, Einstein a proposé qu’ils soient dynamiques et entrelacés de matière et de lumière. Ses équations expliquaient comment la matière courbe et déforme l'espace-temps, influençant le mouvement des étoiles, des galaxies et de la lumière.

Mais peut-on être certain que les équations d'Einstein sont toujours valables ? Existe-t-il des situations dans lesquelles elles pourraient être violées, ou dans lesquelles les équations proposées par le mathématicien du XVIIIe siècle Leonhard Euler pourraient devoir être modifiées ? C’est une question que les scientifiques explorent, surtout compte tenu des mystères qui existent encore dans notre univers.

L’un de ces mystères est la matière noire, un type de matière qui ne peut pas être détecté avec les télescopes actuels. Dans les années 1930, Fritz Zwicky observait qu’il y avait cinq fois plus de matière dans l’univers que ce que l’on pouvait détecter. Il a appelé cette matière invisible « matière noire ». Les scientifiques n’ont pas été en mesure d’identifier les particules de matière noire ni de comprendre leur comportement. La matière noire pourrait-elle être soumise à des forces différentes de celles de la matière ordinaire, remettant ainsi en question l'équation d'Euler ?

Un autre mystère est l’observation selon laquelle l’expansion de l’univers s’accélère, contrairement à ce que prédit la théorie d’Einstein. Les scientifiques tentent encore de comprendre la cause de ce comportement. Existe-t-il une autre substance « sombre » dotée d’une gravité répulsive ? Ou la théorie de la gravité d’Einstein n’est-elle pas applicable à très grande échelle ? Ces mystères fournissent une motivation pour tester les lois proposées par Einstein et Euler.

Les chercheurs étudient le comportement de la gravité sur de vastes distances dans l’univers. Ils ont identifié une signature de gravité modifiée appelée « glissement gravitationnel ». Selon la Relativité Générale, la lumière et la matière devraient subir la même courbure lorsqu’elles voyagent dans un espace-temps déformé. En comparant la façon dont les galaxies tombent dans les puits gravitationnels et la manière dont la lumière de ces galaxies est déviée, les scientifiques peuvent déterminer s'il y a un glissement gravitationnel.

Cependant, si un glissement gravitationnel est détecté, il est difficile de déterminer s'il est dû à une modification des lois d'Einstein ou à une modification de l'équation d'Euler. Pour faire la distinction entre les deux, les scientifiques doivent mesurer l’effet connu sous le nom de « redshift gravitationnel », ce qui peut être réalisé avec des télescopes tels que l’instrument spectroscopique de l’énergie noire et le Square Kilometer Array.

Dans une étude récente publiée dans Nature Astronomy, les scientifiques ont conclu que la mesure du glissement gravitationnel ne permet pas à elle seule de déterminer s'il y a une modification des lois d'Einstein ou de l'équation d'Euler. Cependant, en mesurant le redshift gravitationnel, il pourrait être possible de faire cette distinction. Le défi réside dans le fait que les télescopes ne peuvent mesurer que le mouvement collectif des galaxies, qui contiennent à la fois de la matière normale et de la matière noire. Dans ce scénario, il devient difficile de différencier les effets de la matière noire et de la gravité modifiée.

Le redshift gravitationnel, qui est uniquement influencé par la distorsion temporelle, permet de sonder directement le potentiel gravitationnel. Lorsque la lumière s’échappe d’un potentiel gravitationnel, sa couleur vire au rouge, indiquant le redshift gravitationnel. Cet effet est distinct de la lentille gravitationnelle, provoquée à la fois par des distorsions spatiales et temporelles.

En conclusion, explorer la validité des équations d'Einstein et d'Euler constitue un effort essentiel pour comprendre les mystères de notre univers. Même si la mesure du glissement gravitationnel ne fournit pas de réponse définitive, la mesure du redshift gravitationnel pourrait aider à différencier les modifications de la gravité d'Einstein et l'équation d'Euler. De nouveaux progrès dans les télescopes et les techniques d’observation permettront aux scientifiques de découvrir la véritable nature de la gravité et de l’univers.

