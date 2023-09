L’évolution des mammifères en Afrique n’est pas motivée par l’expansion des prairies, suggère une étude

By

De nouvelles recherches remettent en question la croyance de longue date selon laquelle l’évolution des mammifères en Afrique, y compris celle des ancêtres de l’homme moderne, était principalement due à l’expansion des prairies. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de l'Utah suggère que les changements dans la végétation pourraient avoir influencé la répartition spatiale des groupes de mammifères, conduisant à des extinctions et à l'origine de nouvelles espèces. L'étude s'est concentrée sur la modélisation des réponses de 58 espèces herbivores modernes aux changements de la couverture ligneuse dans les parcs et réserves naturelles d'Afrique. Les résultats ont révélé une préférence pour les milieux comportant environ la moitié d'un couvert ligneux, alors que très peu d'espèces préféraient les prairies ouvertes ou les forêts fermées.

L’équipe de recherche a également pris en compte les préférences alimentaires des espèces de mammifères, notamment les brouteurs, les brouteurs, les frugivores et les mangeurs mixtes. Les espèces qui préféraient les habitats ouverts ont montré une diminution de probabilité à mesure que la couverture ligneuse augmentait, tandis que les espèces qui préféraient les forêts fermées ont montré une diminution de probabilité avec un déplacement vers les prairies ouvertes. L’étude a révélé que certaines espèces, telles que l’impala, le buffle et le gnou, ne présentaient aucune sensibilité aux changements de couverture végétale.

Les chercheurs ont conclu que l’écosystème le plus susceptible d’avoir proliféré à la fin du Cénozoïque était un environnement de savane, dominé par des prairies entrecoupées d’arbustes et d’arbres. Ces environnements étaient fortement influencés par les précipitations annuelles, qui pouvaient soit réduire la productivité de la croissance dans des conditions plus arides, soit diluer les nutriments des plantes dans les zones à précipitations excessives.

L’étude a également souligné les limites de l’utilisation de restes fossiles pour reconstruire les changements passés du paysage. Des études antérieures ont suggéré que certains fossiles indiquent une forêt dense, mais cette recherche démontre que ces fossiles peuvent ne pas représenter avec précision la couverture boisée sur une zone plus vaste. Les chercheurs mettent en garde contre le fait de se fier uniquement aux fossiles comme « espèces indicatrices » lors des reconstructions paléoécologiques.

En résumé, l’étude suggère que l’expansion des prairies à la fin du Cénozoïque n’a peut-être pas été le principal moteur de la spéciation et de l’extinction des mammifères en Afrique. Au lieu de cela, les changements dans la couverture végétale, influencés par des facteurs tels que les précipitations, ont joué un rôle important dans l’évolution des mammifères sur le continent.

Sources:

– Kathryn G. Sokolowski et al, Les pâturages sont-ils équivalents aux prairies ? Renforcer les inférences paléoenvironnementales grâce à l'analyse des mammifères africains actuels, Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie (2023). DOI : 10.1016/j.palaeo.2023.111786