Le vol d’ADN par les graminées entraîne des avantages évolutifs, selon une étude

Une étude récente menée par l'Université de Sheffield a révélé que les graminées ont la capacité de voler l'ADN des plantes environnantes, ce qui entraîne des mutations génétiques naturelles qui leur confèrent des avantages évolutifs. Ce processus est similaire à la façon dont les cultures génétiquement modifiées sont créées en laboratoire.

Cette recherche est la première à démontrer la fréquence à laquelle le transfert latéral de gènes, c'est-à-dire l'introduction de l'ADN d'une espèce dans le génome d'une autre, se produit chez les graminées. Les secrets génétiques volés donnent à ces graminées la capacité de devenir plus grosses, plus fortes et de s’adapter plus rapidement à de nouveaux environnements.

Comprendre le taux de transfert latéral de gènes est crucial pour évaluer son impact potentiel sur le développement d'une plante et sa capacité à s'adapter à l'environnement. Étant donné que les graminées couvrent 30 % de la surface terrestre de la Terre et sont responsables de la production de la majorité de la nourriture mondiale, elles constituent la catégorie de plantes la plus importante sur les plans écologique et commercial.

Pour étudier ce phénomène, l'équipe de Sheffield a séquencé les génomes d'une espèce de graminée tropicale et calculé le nombre de gènes ajoutés à différents stades de son évolution. On pense que les transferts qui se produisent dans les herbes sauvages se produisent de la même manière que la création de cultures génétiquement modifiées. Cette découverte pourrait influencer la perception et l’utilisation des cultures génétiquement modifiées, ainsi que les efforts futurs visant à améliorer le rendement des cultures et à créer des plantes plus résilientes.

Le Dr Luke Dunning, l'auteur principal de l'étude, a expliqué qu'il existe différentes manières de créer des cultures génétiquement modifiées, dont certaines nécessitent la participation humaine et d'autres non. Les transferts observés dans les graminées sauvages pourraient se produire spontanément grâce à des stratégies de faible intervention. Les chercheurs entendent vérifier cette hypothèse.

En comprenant mieux comment le transfert latéral de gènes se produit dans la nature, il pourrait être possible d’améliorer le succès de ce processus et de considérer les modifications génétiques controversées comme un processus plus naturel. L'équipe prévoit de tester leur théorie en simulant des cas connus de transfert latéral de gènes afin de déterminer son rôle dans les variations observées entre les variétés de cultures.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière la capacité fascinante des graminées à voler l’ADN et à acquérir des avantages génétiques, ce qui a des implications significatives dans les domaines de la biologie végétale et de l’agriculture.

