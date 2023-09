Les rubans de graphène offrent une meilleure plate-forme pour les études Twistronics

Une nouvelle approche des études twistroniques impliquant des rubans de graphène pourrait permettre aux chercheurs de mieux contrôler l'angle de torsion et faciliter l'étude des effets électroniques résultant de la torsion et de la contrainte de couches adjacentes de matériaux bidimensionnels (2D). Les études précédentes sur la torsion se sont concentrées sur la torsion de deux flocons de matériau et sur leur empilement, mais la nouvelle technique basée sur le ruban permet un changement plus continu de l'angle de torsion, offrant un meilleur contrôle et permettant une étude plus facile des effets électroniques.

En empilant des couches de matériaux 2D et en faisant varier l'angle entre elles, les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient modifier les propriétés électroniques de ces matériaux. Par exemple, une bicouche de graphène développe une bande interdite lorsqu’elle est placée en contact avec du nitrure de bore hexagonal. Cela se produit parce que les couches légèrement incompatibles de graphène et de hBN forment un super-réseau moiré, qui permet la formation d’une bande interdite. En tordant davantage les couches et en augmentant l’angle entre elles, la bande interdite disparaît.

Cette capacité à modifier les propriétés électroniques sans avoir à modifier la composition chimique du matériau constitue une direction fondamentalement nouvelle dans l’ingénierie des dispositifs et a été surnommée « twistronique ». Cependant, contrôler les angles de torsion et la déformation associée reste un défi, car différentes zones d'un échantillon peuvent avoir des propriétés électroniques différentes. Pour surmonter ce problème, des chercheurs de l’Université de Columbia ont placé une couche de graphène en forme de ruban sur le hBN et ont lentement plié une extrémité du ruban à l’aide d’un microscope à force piézo-atomique. Cela a créé un angle de torsion qui variait continuellement et un profil de déformation uniforme qui pouvait être prédit.

Les chercheurs ont pu ajuster en permanence à la fois la déformation et l’angle de torsion, leur donnant ainsi un accès sans précédent au « diagramme de phases » des angles de torsion. Ce niveau de contrôle permet une cartographie précise de la dépendance de la structure de la bande électronique à l'angle de torsion, ce qui n'était pas possible auparavant. De plus, la nouvelle technique offre la première opportunité de mesurer de manière reproductible le rôle de la déformation dans les systèmes de graphène bicouche à angle magique et ouvre de nouvelles idées pour contrôler la structure de la bande électronique dans les systèmes à couches torsadées.

