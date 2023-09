Les gagnants du Photographe d'astronomie de l'année 15

L'Observatoire royal de Greenwich a annoncé les gagnants du concours Photographe d'astronomie de l'année 15. Le concours de cette année a reçu plus de 4,000 64 candidatures provenant de 11 pays différents. Le concours est divisé en XNUMX catégories, avec un grand gagnant choisi parmi les gagnants de chaque catégorie.

La première place du concours de cette année est revenue à Marcel Drechsler, Xavier Strottner et Yann Sainty d'Allemagne et de France pour leur photographie de la galaxie d'Andromède. L’image intitulée « Andromède, inattendue » capture un grand arc de plasma bleu à côté de notre galaxie voisine la plus proche. L'arc plasma a été une découverte importante et est étudié par les scientifiques comme un phénomène possible unique à notre coin de l'univers.

Les gagnants dans les autres catégories incluent Monika Deviat du Canada pour sa photographie intitulée « Brushstroke » dans la catégorie aurores, Ethan Chappel des États-Unis pour sa photographie « Mars-set » dans la catégorie notre lune, Eduardo Schaberger Poupeau pour sa photographie « A question soleil » dans la catégorie notre soleil, Vikas Chander pour sa photographie « Zeila » dans la catégorie personnes et espace, Tom Williams pour sa photographie « Suspendu dans un rayon de soleil » dans la catégorie planètes, comètes et astéroïdes, et Angel An pour sa photographie « Grand feu d'artifice cosmique » dans la catégorie skyscapes.

Ces photographies impressionnantes mettent en valeur la beauté et les merveilles de l'univers, capturant des événements célestes rares et mettant en valeur les corps célestes avec des détails incroyables. Les images gagnantes témoignent du talent et de la créativité des photographes, ainsi que de leur fascination sans fin pour le cosmos.

Source : Observatoire royal de Greenwich