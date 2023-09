La flexibilité comportementale facilite l’expansion rapide de l’aire de répartition des quiscales à grande queue

Des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive, de l'Université de Californie à Santa Barbara et de l'Université de Rochester ont découvert que le quiscale à grande queue, une espèce d'oiseau dont la population a rapidement augmenté en Amérique du Nord, doit son succès à son comportement. Les chercheurs ont découvert que les quiscales à grande queue ont élargi la superficie de leur habitat et se sont adaptés à la vie dans des environnements plus urbains et arides, contrairement à leur plus proche parent, le quiscale à queue de bateau.

L'étude, basée sur des observations scientifiques citoyennes d'occurrences d'oiseaux entre 1979 et 2019, a révélé que les quiscales à grande queue ne se sont pas simplement déplacés vers de nouveaux habitats qui correspondaient à leurs besoins antérieurs, mais ont activement élargi leur aire de répartition en modifiant leurs préférences en matière d'habitat. À l’inverse, le quiscale à queue longue n’a déplacé son aire de répartition que légèrement vers le nord en réponse au changement climatique.

Les chercheurs ont également étudié le rôle du comportement dans la capacité du quiscale à grande queue à s'adapter à de nouveaux habitats. Ils ont constaté que la population située en bordure de l’aire de répartition faisait preuve de plus de flexibilité et de persistance que la population située en bordure de l’aire de répartition. Les chercheurs supposent que la persévérance permet aux individus de trouver des solutions aux défis rencontrés dans de nouveaux environnements, tandis que la variabilité de la flexibilité au sein d’une population augmente les chances d’une expansion réussie.

Les résultats soulignent l’importance de la flexibilité et de la persistance pour faciliter l’expansion rapide de l’aire de répartition et suggèrent que comprendre comment des espèces comme le quiscale à grande queue s’adaptent à de nouveaux environnements pourrait fournir des informations permettant d’aider les espèces en déclin à faire face aux changements environnementaux.

Source : Journal communautaire des pairs (DOI : 10.24072/pcjournal.320)