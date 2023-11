Recherche d'un nouveau secrétaire général pour le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts, du Gaeltacht, du Sport et des Médias

Le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts, du Gaeltacht, du Sport et des Médias est à la recherche d'un nouveau secrétaire général qui sera responsable des questions politiques, budgétaires et de gouvernance. Avec un salaire compétitif de plus de 230,000 XNUMX € par an, le département vise à attirer des candidats de haut calibre pour ce rôle important.

Le secrétaire général aura un large éventail de responsabilités, notamment le développement et la promotion du secteur du tourisme, la préservation du riche patrimoine culturel irlandais, ainsi que le soutien et la préservation de la langue irlandaise. De plus, le rôle implique de superviser l’industrie du sport, ainsi que les secteurs de la radiodiffusion et des médias. Le département joue un rôle crucial en finançant les radiodiffuseurs de service public RTÉ et TG4, garantissant que ces plateformes importantes continuent de fournir au public un contenu de haute qualité.

Le candidat retenu devra fournir de précieux conseils politiques à la ministre Catherine Martin et aux ministres d'État. Ils seront également chargés d'offrir un leadership et une orientation stratégique aux différents secteurs sous la juridiction du ministère.

Afin d'exceller à ce poste, le nouveau secrétaire général doit faire preuve d'un bon jugement et d'une conscience politique, en particulier lorsqu'il s'agit de questions financières, politiques et opérationnelles. Il est essentiel qu’ils comprennent clairement les défis et les opportunités qui les attendent et qu’ils puissent les gérer efficacement.

Si cette opportunité passionnante vous intéresse, ne manquez pas la date limite de candidature, qui est le jeudi 16 novembre. La candidate choisie remplacera l'actuelle secrétaire générale, Katherine Licken, qui occupe ce poste depuis 2017.

Pour faire face à la baisse des revenus des redevances et façonner l'avenir des médias, la ministre Catherine Martin a récemment créé la future commission des médias. Cette commission enquêtera et formulera des recommandations pour l'avenir du paysage médiatique en Irlande. Il est prévu que le nouveau secrétaire général soit activement impliqué dans la mise en œuvre de tout changement pouvant découler des conclusions de cette commission.

