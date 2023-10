Utiliser l’IA pour surveiller la mégafaune marine

Amanda Hodgson, une scientifique spécialisée dans les mammifères marins basée à Perth, en Australie, fait de grands progrès dans la conservation des dugongs, des tortues, des baleines et d'autres animaux marins. Les dugongs, affectueusement surnommés « vaches de mer », peuvent être trouvés dans les eaux côtières du monde entier, mais leurs populations ont diminué en raison du développement et des activités de pêche.

Les recherches de Hodgson se concentrent sur la surveillance de la mégafaune marine et de ses habitats critiques, avec un accent particulier sur les dugongs. Ces douces créatures servent d’indicateurs de la santé des écosystèmes, car leur présence ou leur absence peut révéler l’état des herbiers marins, essentiels à leur survie.

Traditionnellement, la surveillance des dugongs impliquait de passer d'innombrables heures dans de petits avions, à rechercher visuellement ces animaux. En 2007, Hodgson a été parmi les premiers à explorer l'utilisation de drones pour l'étude de la faune. Même si les drones fournissaient des données plus sûres et plus précises, le processus d’examen manuel de milliers d’images restait long et laborieux.

Désireux d'une solution capable d'automatiser le traitement des images, Hodgson a collaboré avec des experts en IA et en géotraitement pour développer un logiciel appelé WISDAM. En tirant parti de la technologie open source TensorFlow de Google, WISDAM a permis l'analyse automatique des images, la cartographie des animaux dans les images et l'évaluation de l'environnement d'arrière-plan.

La mise en œuvre de WISDAM a révolutionné les enquêtes sur la faune en permettant aux individus sans expertise en matière d'enquêtes aériennes de mener des enquêtes. Cette accessibilité est particulièrement importante dans les pays en développement où les dugongs sont répandus. Des chercheurs, des groupes communautaires et des ONG du monde entier, de la Grande Barrière de Corail aux Seychelles en passant par l'Arabie Saoudite, utilisent désormais WISDAM pour surveiller les dugongs dans leurs régions respectives.

Aux Seychelles, où les enquêtes traditionnelles avec des avions pilotés sont pratiquement impossibles, des drones équipés de WISDAM sont désormais utilisés pour localiser et compter la population locale de dugongs. Depuis son développement, WISDAM a étendu ses capacités au-delà des dugongs et peut désormais prendre en charge les études sur les tortues, les baleines et d'autres animaux marins.

La vision de Hodgson pour l'avenir est de continuer à développer cette technologie et d'étendre son utilisation à différents habitats et régions du monde. En exploitant l’IA, n’importe qui pourra contribuer aux efforts de conservation de la faune et aider à surveiller les populations de mégafaune marine.

