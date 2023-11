Les profonds secrets du Gondwana : exploration de la formation et de la survie d'un ancien supercontinent

Le Gondwana, une masse continentale massive qui existait il y a des centaines de millions d'années, continue de captiver les scientifiques qui cherchent à percer ses mystères. Cet ancien supercontinent comprenait les terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d'Inde et d'Australie, et s'est formé lors de la fragmentation continentale du Gondwana il y a plus de 100 millions d'années.

Au fil des années, les progrès dans le domaine de la géologie ont permis aux scientifiques de mieux comprendre le Gondwana, même s'il reste encore beaucoup à découvrir. Une étude récente menée par une équipe internationale de chercheurs suggère que les « diamants super profonds » pourraient détenir la clé pour percer les secrets de la formation et de la longévité du Gondwana.

Où se trouvait le Gondwana ?

Le Gondwana était situé dans l'hémisphère sud, englobant l'Amérique du Sud actuelle, l'Afrique, la péninsule arabique, le sous-continent indien, l'Antarctique, Madagascar et l'Australasie. Les scientifiques pensent depuis longtemps que ce supercontinent a vu le jour il y a entre 800 et 550 millions d’années.

Le terme « Gondwana » a été inventé par le scientifique autrichien Eduard Suess et dérive d’une région du centre de l’Inde portant le même nom. En sanskrit, cela se traduit par « forêt des Gonds ». L'existence du Gondwana a été déduite de preuves de roches et de fossiles trouvés dans différentes parties du monde, indiquant que ces spécimens étaient autrefois réunis et non séparés par des océans.

Le rôle des diamants super profonds

Selon les théories dominantes, le Gondwana s'est formé à la suite de la collision de plusieurs continents anciens au cours de la période du Précambrien supérieur, souvent appelé le « monde perdu du Gondwana ». C'était l'un des deux anciens supercontinents, l'autre étant la Pangée, qui s'est formé au début du Carbonifère, il y a environ 335 millions d'années.

Alors que les processus géologiques exacts à l’origine du cycle des supercontinents restent insaisissables, une étude récente publiée dans la revue Nature intitulée « Les âges du diamant sublithosphérique et le cycle des supercontinents » fournit des informations précieuses sur la formation du Gondwana. Les chercheurs se sont appuyés sur les enregistrements de cristallisation de diamants sous-lithosphériques, qui indiquaient que ces diamants se sont formés profondément sous la surface de la Terre et ne sont devenus accessibles qu'après le début de la désintégration du Gondwana, il y a 120 millions d'années.

Comprendre le cycle du supercontinent

Grâce à leurs recherches, l’équipe a découvert que les diamants très profonds jouaient un rôle crucial dans la flottabilité et la croissance du Gondwana. Les diamants qu'ils ont étudiés ont été déposés à la surface de la Terre lors d'éruptions volcaniques il y a environ 90 millions d'années au Brésil et en Guinée, en Afrique de l'Ouest. Ces diamants se sont formés entre 300 et 700 kilomètres de profondeur sous la surface de la Terre, offrant une preuve supplémentaire que l'Amérique du Sud et l'Afrique faisaient autrefois partie du supercontinent du Gondwana.

Foire aux questions (FAQ):

Q : Qu’est-ce que le Gondwana ?

R : Le Gondwana était un ancien supercontinent qui existait il y a des centaines de millions d’années et comprenait aujourd’hui l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Australie.

Q : Comment le Gondwana a-t-il été formé ?

R : Le Gondwana s'est formé à la suite de l'éclatement d'un supercontinent encore plus grand, et sa formation a impliqué la collision de divers continents anciens.

Q : Que sont les diamants super profonds ?

R : Les diamants super profonds sont des diamants qui se sont formés profondément sous la surface de la Terre et contiennent des informations précieuses sur les processus géologiques et l'histoire des supercontinents.

Q : Quel rôle les diamants super profonds ont-ils joué dans la formation du Gondwana ?

R : Les diamants très profonds ont soutenu la flottabilité et la croissance du Gondwana, et leur étude a fourni un aperçu du cycle du supercontinent.

Q : Où se trouvait le Gondwana ?

R : Le Gondwana était situé dans l'hémisphère sud et comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Australie, l'Antarctique, Madagascar et l'Australasie.

