Des scientifiques de Stanford synthétisent une forme rare d'or avec des applications potentielles dans l'électronique et l'énergie

By

Des scientifiques de l’Université de Stanford ont réussi à synthétiser une forme rare d’or, connue sous le nom d’Au2+, stabilisée par de la pérovskite aux halogénures. Ce matériau unique a des applications potentielles dans les secteurs de l'électronique et de l'énergie, et il est lié aux recherches antérieures du lauréat du prix Nobel Linus Pauling.

L’or est un élément qui n’est pas présent naturellement sous sa forme stable Au2+. Cependant, en utilisant une pérovskite aux halogénures, les chercheurs de Stanford ont pu créer et stabiliser cette forme d’or insaisissable. La pérovskite Au2+ peut être synthétisée à l’aide d’ingrédients simples et à température ambiante, ce qui rend sa production rapide et facile.

Cette découverte est importante car les atomes d’or de la pérovskite présentent des propriétés similaires à celles des atomes de cuivre des supraconducteurs à haute température. De plus, les atomes lourds contenant des électrons non appariés, comme Au2+, ont des effets magnétiques uniques que les atomes plus légers ne possèdent pas.

La rareté de Au2+ est due aux effets relativistes qui se produisent lorsque les particules approchent de la vitesse de la lumière. Ces effets font que les électrons entourant les atomes d’or deviennent lourds et étroitement liés au noyau. En conséquence, l’or perd naturellement un ou trois électrons, formant respectivement Au1+ ou Au3+, et excluant la formation de Au2+.

Pour créer la pérovskite abritant Au2+, les chercheurs ont mélangé du chlorure de césium et du chlorure Au3+ dans de l'eau, ainsi que de l'acide chlorhydrique et de la vitamine C. La vitamine C donne un électron, transformant Au3+ en Au2+. Ce matériau est stable sous forme solide mais pas en solution.

D'autres tests et analyses, notamment la spectroscopie et la diffraction des rayons X, ont été menés pour étudier l'absorption de la lumière et la structure cristalline de la pérovskite. Les chercheurs estiment que cette découverte ouvre de nouvelles voies pour le développement de matériaux aux propriétés passionnantes.

Cette étude a été publiée dans Nature Chemistry et la recherche a été dirigée par Hemamala Karunadasa, professeur agrégé de chimie à l'Université de Stanford, et Kurt Lindquist, chercheur postdoctoral en chimie inorganique à l'Université de Princeton.

Sources:

– Chimie de la Nature : [lien]

– Université de Stanford : [lien]

– Université de Princeton : [lien]